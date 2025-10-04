Formel 1: Racing-Bulls-Pilot crasht zweimal an einem Wochenende - Folgen für Hamilton?

Annabella Aulinger 04.10.2025 • 13:57 Uhr Liam Lawson löst durch einen Crash im dritten Freien Training im Großen Preis von Singapur eine Rote Flagge aus. Möglicherweise hat dies auch Folgen für Lewis Hamilton.

Erneuter Schock für Liam Lawson! Der Racing-Bulls-Pilot ist am Samstag während des dritten Freien Trainings bereits zum zweiten Mal an diesem Wochenende gecrasht.

{ "placeholderType": "MREC" }

Gerade einmal 15 Minuten lief die Session im Straßenkurs des Singapur-GP, als der Neuseeländer die siebte Kurve zu weit nahm und über den Randstein in die Streckenbefestigung schlitterte. Sein Racing Bull verlor den Frontflügel, ebenso wurde die Aufhängung des Boliden beschädigt. Der Crash löste sofort eine Rote Flagge aus.

„Ich bin okay. Aber ich weiß nicht, was passiert ist. Ich bin einfach auf den Randstein gekommen“, sagte der Neuseeländer anschließend am Funk. Durch seinen Crash beendete er das Training als Letzter.

Singapur-GP: Lawson ist Wiederholungstäter

Erstaunlich: Auch Lewis Hamilton könnte der Vorfall zum Verhängnis werden. Der Ferrari-Pilot soll die Rote Flagge missachtet haben und zu schnell am Unfallort vorbeigefahren sein. Die Rennkommissare haben deshalb eine Untersuchung eingeleitet. Sollte Hamilton wirklich zu schnell an Lawson vorbeigerast sein, erwartet den siebenmaligen Weltmeister eine deftige Platzstrafe für das Rennen am Sonntag.

{ "placeholderType": "MREC" }