Formel 1: Racing-Bulls-Pilot crasht zweimal an einem Wochenende - Folgen für Hamilton?

Lawson sorgt für den nächsten Crash

Liam Lawson löst durch einen Crash im dritten Freien Training im Großen Preis von Singapur eine Rote Flagge aus. Möglicherweise hat dies auch Folgen für Lewis Hamilton.
Max Verstappen triumphiert beim Großen Preis von Aserbaidschan in Baku. McLaren erlebt hingegen eine herbe Enttäuschung inklusive eines Crashs des WM-Führenden Oscar Piastri. Bei Ferrari sorgt eine ignorierte Stallorder für Aufsehen.
Annabella Aulinger
Erneuter Schock für Liam Lawson! Der Racing-Bulls-Pilot ist am Samstag während des dritten Freien Trainings bereits zum zweiten Mal an diesem Wochenende gecrasht.

Gerade einmal 15 Minuten lief die Session im Straßenkurs des Singapur-GP, als der Neuseeländer die siebte Kurve zu weit nahm und über den Randstein in die Streckenbefestigung schlitterte. Sein Racing Bull verlor den Frontflügel, ebenso wurde die Aufhängung des Boliden beschädigt. Der Crash löste sofort eine Rote Flagge aus.

„Ich bin okay. Aber ich weiß nicht, was passiert ist. Ich bin einfach auf den Randstein gekommen“, sagte der Neuseeländer anschließend am Funk. Durch seinen Crash beendete er das Training als Letzter.

Singapur-GP: Lawson ist Wiederholungstäter

Erstaunlich: Auch Lewis Hamilton könnte der Vorfall zum Verhängnis werden. Der Ferrari-Pilot soll die Rote Flagge missachtet haben und zu schnell am Unfallort vorbeigefahren sein. Die Rennkommissare haben deshalb eine Untersuchung eingeleitet. Sollte Hamilton wirklich zu schnell an Lawson vorbeigerast sein, erwartet den siebenmaligen Weltmeister eine deftige Platzstrafe für das Rennen am Sonntag.

Bereits am Freitag hatte Lawson im zweiten Freien Training mit seinem Racing Bull die Bande in Kurve 17 touchiert. Durch den Kontakt mit der Mauer brach jeweils am vorderen und hinteren Teil des Autos ein Teil der Aufhängung. Den Vorfall erklärte Lawson damit, dass er zu schnell in Kurve 16 fuhr und somit die Kontrolle verlor. „Ich werde daraus lernen“, hatte er anschließend gesagt.

