Formel 1: Sainz schimpft über TV-Regie

SPORT1 09.10.2025 • 15:19 Uhr Beim Rennen in Singapur verpassen die Fernsehzuschauer der Formel 1 einige spannende Duelle. Williams-Pilot Carlos Sainz knöpft sich deshalb die TV-Regie vor.

Carlos Sainz hat die TV-Regie der Formel 1 nach dem Großen Preis von Singapur scharf kritisiert. Während die Fans auf den Tribünen seine spektakuläre Fahrt, die auf Platz 18 startete und auf Rang zehn endete, live verfolgten, sahen die Zuschauer zu Hause vor allem Prominente, Freundinnen und Glamour-Aufnahmen aus der Boxengasse.

„Vergangenen Sonntag wurden weder meine vier, fünf Überholmanöver noch Fernandos Jagd auf Lewis gezeigt“, ärgerte sich der Madrilene in der Radiosendung „El Partidazo“ von Cadena COPE. Stattdessen habe die Regie „vieles verpasst, was auf der Strecke entscheidend war“.

Sainz fordert mehr Respekt vor dem Sport

Sainz versteht, dass emotionale Reaktionen von Familienmitgliedern oder VIP-Gästen ein Rennen zusätzlich würzen. „Wenn gerade ein riskantes Manöver läuft und man parallel dazu die Gesichter sieht, passt das“, sagte der 30-Jährige. Doch nach seinem Eindruck hat die Formel-1-Organisation (FOM) eine Grenze überschritten: „Man übertreibt es mit den Prominenten und Freundinnen. Die Regie sollte den Wettbewerb respektieren, statt die Übertragung künstlich aufzublasen.“

Besonders bitter war, dass sich Lewis Hamilton und Fernando Alonso in den Schlussrunden ein packendes Fernduell um wichtige WM-Punkte lieferten, das im internationalen Feed jedoch komplett unterging. Auch Sainz’ eigene Aufholjagd vom hinteren Mittelfeld in die Top Ten blieb weitgehend unsichtbar. „Ich denke, die Fans wollen Racing sehen. Alles andere ist Beiwerk“, betonte der Williams-Pilot.

Formel 1 verteidigt Regie-Strategie

Die FOM reagierte umgehend auf die Vorwürfe. Ein Sprecher stellte klar, dass man „den bestmöglichen Mix aus Rennaction und Kontextmomenten“ anstrebt. Die Regie müsse parallel bis zu zwanzig Autos im Blick behalten und gleichzeitig Emotionen einfangen. „Unser Fokus liegt immer auf dem Geschehen auf der Strecke. Gleichzeitig liefern wir Bilder von den Tribünen, hochkarätigen Gästen und den einzigartigen Locations“, hieß es in einer Stellungnahme.