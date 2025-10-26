Formel 1: Souveräner Norris siegt in Mexiko

SID 26.10.2025 • 22:45 Uhr Lando Norris siegt nach einer nervenstarken Leistung. Der McLaren-Star ist nun neuer Führender der Fahrer-WM.

Lando Norris hat mit einer weltmeisterlichen Fahrt den WM-Dreikampf in der Formel 1 auf den Kopf gestellt und ist plötzlich der Top-Favorit auf den Titelgewinn. Der Engländer gewann am Sonntag mit einer konzentrierten und dominanten Leistung den hektischen Großen Preis von Mexiko und übernahm erstmals seit April die Führung in der Fahrer-Wertung. Der Vorsprung ist denkbar gering, doch der Trend spricht klar für den 25-Jährigen.

Norris verwies Charles Leclerc im Ferrari und Weltmeister Max Verstappen auf die Plätze. Der Red-Bull-Star betrieb dank kluger Taktik und gutem Reifenmanagement Schadensbegrenzung und ist weiter voll im Kampf um die Titelverteidigung.

Zu den Verlierern in der Höhe von Mexiko zählte Oscar Piastri. Der seit Wochen schwächelnde australische McLaren-Pilot kam nicht über den fünften Platz hinaus und verlor die WM-Führung an seinen Teamkollegen Norris. Die beiden McLaren-Stars trennt aber nur ein Punkt. Verstappen folgt mit 36 Zählern Abstand.

Der Wechsel an der Spitze kam auch deshalb zustande, weil Oliver Bearman als Vierter im Haas überraschte. Der von Platz drei gestartete Rekordweltmeister Lewis Hamilton musste sich im Ferrari mit dem achten Rang begnügen. Nico Hülkenberg erlebte nach einem schwachen Start einen gebrauchten Tag und schied nach einem technischen Defekt vorzeitig aus.

Der Vorteil nach dem eindeutigen Qualifying lag klar bei Pole-Setter Lando Norris. Der Brite präsentierte sich bei der Zeitenjagd am Samstag in einer eigenen Liga, Verstappen auf Rang fünf und Piastri auf Platz sieben suchten dagegen vergeblich nach der richtigen Abstimmung. „Ich habe wenig Hoffnung für das Rennen“, hatte Verstappen gesagt.

Der erste Stresstest erwartete Norris beim Erlöschen der Ampel. Die Start- und Zielgerade im Autódromo Hermanos Rodriguez ist extrem lang und bietet Autos im Windschatten Vorteile. Norris musste sich prompt erster Angriffe erwehren, parierte diese aber mit Bravour und verteidigte seine Position erfolgreich. Dahinter wurde es chaotisch: Auch Verstappen kam gut weg, auf Höhe der ersten Kurve ging Weltmeister im Gedränge auf der Außenbahn dann aber die Strecke aus - Verstappen verbremste sich, schoss über das Gras und ordnete sich zunächst auf dem vierten Platz wieder ein.

Das Rennen blieb umkämpft, und wieder stand Verstappen im Mittelpunkt des Geschehens. Bei einem Überholmanöver kam es zur Berührung mit Hamilton, der Niederländer fiel als Folge auf Rang fünf zurück. Hamilton verbremste sich in der folgenden Kurve, nutzte bei der Rückkehr auf die Strecke aber nicht den vorgesehenen Notausgang - der Brite kassierte eine Zehn-Sekunden-Strafe und vergab die Chance auf das erste Podium mit der Scuderia. Vorn diktierte Norris das Geschehen.