Formel 1: "Völliger Blödsinn" - McLaren-Vorgehen empört Ex-Fahrer

Franziska Wendler 18.10.2025 • 10:20 Uhr Der Umgang von McLaren mit der Berührung beider Piloten beim Singapur-GP empört TV-Experten Timo Glock. Er äußert saftige Kritik.

Die Startkollision zwischen Lando Norris und Oscar Piastri beim Singapur-GP ist auch zwei Wochen später das bestimmende Thema in der Formel 1. McLaren-Teamchef Andrea Stella hatte Konsequenzen angekündigt – und kassiert nun saftige Kritik von Ex-Fahrer und Experten Timo Glock.

„Keine Ahnung, was diese Aussagen sollen. Meine Meinung ist: Entweder sage ich ganz klar nach außen, was Sache ist, oder ich sage gar nichts“, wurde Glock bei Sky deutlich.

„Wenn man diese ‚Papaya Rules‘ hat, dann behält man sie für sich. Aber dieses ‚Ja, es gab irgendwas‘ und ‚Wir haben da irgendwas gemacht‘... das ist doch völliger Blödsinn!“

Scharfe Kritik an der Außendarstellung

Zwar erklärten Stella und die McLaren-Fahrer am Donnerstag im texanischen Austin, es habe „Konsequenzen“ gegeben – wie diese konkret aussehen, wurde aber nicht bekannt (Großer Preis der USA am Sonntag ab 21 Uhr im LIVETICKER).

„Offenbar haben sie Lando das Taschengeld gekürzt“, amüsierte sich Glock, um dann direkt mit seiner Kritik fortzufahren.

„Keine Ahnung, was dieses kleine Theater nach außen soll. Entweder halte ich meinen Mund - oder ich mache mich angreifbar. Der Rest lacht sich doch kaputt. Max Verstappen nimmt das mit Kusshand und sagt: „Kollegen, streitet euch nur - ich bin gleich da, wenn ihr euch nochmal in die Karre fahrt.“

Glock versteht McLaren nicht

Nach dem Start in Singapur hatte sich Norris neben seinen Teamkollegen gesetzt, ehe ihn ein Bremsmanöver von Verstappen überraschte, er nach rechts auswich und es zu einer leichten Berührung mit Piastri kam.

Für Glock ist der Umstand, dass eine derart kleine Berührung zu einer teaminternen Untersuchung führt, derweil nicht zu begreifen: „Er fährt um die WM. Soll er ihn also vorbeiwinken? Dieses ganze Thema ‚Wir haben uns alle lieb‘ und ‚Wir reden im Stuhlkreis darüber‘... Keine Ahnung - da muss ich ehrlich sagen, dass ich anfange zu zweifeln.“

