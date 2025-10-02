Formel 1: Was läuft da? Heiße Gerüchte um Horner und Aston Martin

SPORT1 02.10.2025 • 16:36 Uhr Was läuft da zwischen Christian Horner und Aston Martin? Teamchef Andy Cowell bezieht Stellung.

Christian Horner ist seit seinem Abschied von Red Bull das heißeste Personal-Gerücht im Fahrerlager. Der 51-Jährige betont, noch lange nicht „fertig“ mit der Königsklasse zu sein - offen bleibt nur, wo und in welcher Funktion. Immer lauter wird dabei Aston Martin als möglicher neuer Arbeitgeber genannt.

Die Marke war früher Red-Bull-Sponsor und arbeitete mit Horner am Hypercar-Projekt Valkyrie. Heute führt Milliardär Lawrence Stroll das Team. Seine Strategie: Erfolg kaufen, koste es, was es wolle.

Erst wurde Technikchef Dan Fallows geschasst, dann Ex-Ferrari-Mann Enrico Cardile als Chief Technical Officer verpflichtet und kurz darauf Design-Guru Adrian Newey als übergeordnete Instanz präsentiert. Die Personalrochaden wirken mehr wie eine rauschhafte Shopping-Tour als ein langfristiger Masterplan. Da passt Horner als nächster Coup ins Bild: erfahrener Teamchef, nachgewiesener Titelgarant, großes Netzwerk.

Vor dem Singapur-Grand-Prix musste Aston-Martin-CEO und Teamchef Andy Cowell mehrfach zu Horner Stellung nehmen. Seine erste, ausweichende Antwort: „Christian macht gerade eine Pause und genießt Zeit mit Familie und Freunden. Ich wünsche ihm alles Gute.“ Auf die Nachfrage, ob Horner das Team verstärken könnte, parierte Cowell: „Wir haben ein starkes Team.“

Formel 1: Treffen Horner und Newey wieder aufeinander?

Er wiederholte das Mantra, zählte Newey und Cardile auf, lobte die neuen Windkanal-Tools und die Vision von Lawrence Stroll - ohne klar „Ja“ oder „Nein“ zu sagen. Schließlich räumte er zumindest Horner Verdienste ein: „Seine Bilanz spricht für sich. Aber Christian muss selbst entscheiden, was er tun will.“

Gerade diese Personalie macht eine Horner-Verpflichtung heikel. Newey verließ Red Bull auch wegen des zerrütteten Verhältnisses zu Horner. Wieder unter einem Dach zu arbeiten, erscheint schwer vorstellbar. Newey besitzt zudem bereits Firmenanteile und weitreichende Befugnisse - genau das, was Horner ebenfalls fordern würde. Zwei Alpha-Tiere mit Kontrollanspruch unter Strolls Dach? Ein Pulverfass.