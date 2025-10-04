Formel 1: Zoff um Norris und Verstappen nach Qualifying

SPORT1 04.10.2025 • 18:56 Uhr Max Verstappen meckert über Lando Norris. Der Brite kontert. Ralf Schumacher hat eine klare Meinung zum Vorfall.

Während sich George Russell über die Pole-Position beim Grand Prix von Singapur freute, kam es zwischen Max Verstappen und Lando Norris nach dem Qualifying zum Zoff.

{ "placeholderType": "MREC" }

Denn der Niederländer und sein Team Red Bull warfen Norris vor, Schuld für den verpassten ersten Startplatz gewesen zu sein. Verstappen beendete die Session so auf Rang zwei.

Kurz vor Ablauf der Zeit hatte der amtierende Weltmeister einen Angriff auf die Zeit von Russell unternommen und war gut unterwegs. Doch dann schaffte er es nicht - offenbar aufgrund eines kleinen Fahrfehlers.

Formel 1: Verstappen meckert über Norris

„Das passiert, wenn ein oder zwei Sekunden vor dir jemand trödelt“, motzte Verstappen. Dr. Helmut Marko, Berater von Red Bull, führte weiter aus: „Ich hoffe, Lando hat einfach nicht in den Spiegel geschaut und es nicht mit Absicht gemacht. Aber Max hatte keine Chance mehr auf die Pole.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Doch was war passiert? Norris fuhr langsam Richtung Box und befand sich deutlich vor seinem Konkurrenten. Als Verstappen in die letzte Kurve einbog, befand sich Norris schon in der Boxeneinfahrt. Zuvor fuhr er deutlich links.

Als er auf die Beschwerde seines Widersachers angesprochen wurde, reagierte er überrascht und fügte an: „Ach, die beschweren sich doch ständig über alles. Ich war doch deutlich vor ihm.“

Nach Betrachtung der Bilder bekam der Mann aus England auch Unterstützung von Sky-Experte Ralf Schumacher: „Im Weg war er nicht. Max kann sich höchstens visuell beeinträchtigt gefühlt haben. Wenn man es ganz fair macht, hätte McLaren Lando sagen können, er soll ein wenig schneller an die Box fahren, damit Max ihn gar nicht sieht. Aber da war nichts.“