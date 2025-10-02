Hamilton trauert: „Das Wichtigste in meinem Leben“

SID 02.10.2025 • 15:39 Uhr Der Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton dankt für die Anteilnahme am Tod seines geliebten Hundes.

Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton ist die Anteilnahme am Tod seines geliebten Hundes Roscoe zu Herzen gegangen. „Es war ehrlich gesagt ziemlich überwältigend zu sehen, wie viele Menschen berührt waren“, sagte der Ferrari-Pilot am Donnerstag beim Medientag vor dem Großen Preis von Singapur (Sonntag, 14.00 Uhr/Sky).

Der 40-jährige Brite hatte seine zwölf Jahre alte Bulldogge Roscoe, die sein berühmtes Herrchen oft auch zu den Rennen begleitet hatte und eine Art Maskottchen im Fahrerlager gewesen war, am vergangenen Sonntag einschläfern lassen. Hamilton erklärte, es sei die „schwierigste Entscheidung“ seines Lebens gewesen.

Für Roscoe: Hamilton ließ Reifentest ausfallen

Roscoe war zuvor an einer Lungenentzündung erkrankt und ins Koma versetzt worden. Hamilton hatte seine Millionen Fans in den Sozialen Medien an seinem Hoffen und Bangen um seinen vierbeinigen Gefährten teilhaben lassen. Um bei seinem Hund zu sein, hatte er auch einen Reifentest für das Team in Italien ausfallen lassen.