Williams-Disqualifikation Singapur: Albon Sainz hinten

SPORT1 04.10.2025 • 20:28 Uhr Die Williams-Piloten Alex Albon und Carlos Sainz werden nach dem Qualifying disqualifiziert. Beide müssen beim Rennen vom Ende des Feldes starten.

Williams erlebte in der Formel 1 am späten Qualifying-Abend einen herben Rückschlag. Die Boliden von Alex Albon und Carlos Sainz wurden nachträglich aus der Wertung genommen, weil der verstellbare Heckflügel gegen das technische Reglement verstieß.

Laut FIA überschritt der aktive DRS-Spalt in ausgeklapptem Zustand auf beiden Flügelaußenbereichen das zulässige Maß von 85 Millimetern.

Damit müssen die beiden Piloten beim Rennen am Sonntag (ab 14 Uhr im LIVETICKER) vom Ende des Feldes starten. Im Qualifying landete Albon auf dem zwölften Platz, Sainz wurde 13.

Formel 1: Teamchef zeigt sich enttäuscht

Teamchef James Vowles zeigte sich daraufhin zerknirscht: „Während der FIA-Abnahme nach dem Qualifying sind die Heckflügel beider Autos durch den DRS-Spalt-Check gefallen. Das ist für das gesamte Team bitter enttäuschend, wir untersuchen jetzt mit höchster Priorität, wie es dazu kommen konnte.“

Vowles betonte, dass die eigenen Kontrollen am Nachmittag keine Unregelmäßigkeiten gezeigt hätten: „Es gab zu keinem Zeitpunkt die Absicht, einen Performance-Vorteil zu erlangen, doch letztendlich zählt nur eine Messung - die der FIA. Wir akzeptieren das Urteil.“

Trotz der drastischen Strafe rechnet sich Williams für das Rennen noch Chancen aus.

„Wir verfügen an diesem Wochenende über ein Auto, das Punkte holen kann“, sagte Vowles weiter: „Wir werden morgen von hinten alles daransetzen, nach vorn zu kommen, und unsere Prozesse sofort überprüfen, damit so etwas nicht erneut passiert.“

Russell startet von der Pole

Durch die Disqualifikation des Williams-Duos rückt das gesamte Mittelfeld nach vorn.

