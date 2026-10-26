Schreibt Kimi Antonelli bereits in Mexiko-Stadt Geschichte? Der Italiener bräuchte unter gewissen Umständen für einen vorzeitigen WM-Triumph nicht einmal einen einzigen Punkt. Folgende Szenarien würden dem erst 20-Jährigen den Titel sichern.

Krönt sich Kimi Antonelli in Mexiko zum jüngsten F1-Weltmeister der Geschichte? Nach seinem Sieg beim Großen Preis der USA stehen seine Chancen mehr als gut. Der erst 20-Jährige reist im November mit einem Vorsprung von 123 Punkten auf seinen Teamkollegen George Russell zum Grand Prix in Mexiko an – für den Titel muss er unter Umständen also noch nicht einmal selbst punkten.

Aktuell führt der Italiener die F1-Tabellen mit 365 Punkten vor seinem Teamkollegen George Russell (242 Punkte) und Rekordweltmeister Lewis Hamilton (241 Punkte) an.

Kimi Antonelli könnte in Mexiko Geschichte schreiben Kimi Antonelli könnte in Mexiko Geschichte schreiben © IMAGO/Sports Press Photo

Die Konkurrenz um Max Verstappen (236 Punkte), Charles Leclerc (233) sowie Lando Norris (211) hat mit ihrer aktuellen Punktzahl keine Chancen mehr, Antonelli an der Tabellenspitze abzulösen.

Antonellis Ausgangslage

Nach dem Rennen von Mexiko stehen nur noch vier Grands Prix – demnach können maximal nur noch 100 Zähler gesammelt werden. Für Antonelli bedeutet diese Rechnung Folgendes: Für den Titel braucht er in Mexiko einen Vorsprung von 100 Punkten auf seine Konkurrenten Russell und Hamilton.

Bei Gleichstand gewinnt der Fahrer, der nach dem Saisonfinale mehr Siege einfahren konnte. Hier liegt er bereits klar vorne.

Dazu kommt: Erzielt der Shootingstar in Mexiko mindestens Platz 9, kann er den vorzeitigen Titelgewinn einfahren – unabhängig davon, wie sich die anderen beiden Titelanwärter platzieren. Denn selbst wenn Russell das Rennen gewinnen und für einen Gleichstand sorgen sollte, würde Antonelli den WM-Titel aufgrund der höheren Anzahl an Saisonsiegen einfahren. Sollte sein britischer Teamkollege nicht gewinnen, würde Antonelli rechnerisch auch Platz 10 reichen.

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Weltmeister-Titel trotz „Nuller“?

Das Verblüffende: Antonelli könnte selbst ohne einen einzigen weiteren Punkt Weltmeister werden. Für dieses Szenario dürfte weder Russell noch Hamilton die Ziellinie in Mexiko als Erster überqueren. Auf diese Weise wäre der Vorsprung des Italieners nämlich selbst mit einem „Nuller“ nach wie vor groß genug.

Nur wenn Antonelli leer ausgeht und einer seiner verbliebenen beiden Konkurrenten das Rennen gewinnen sollte, würde der Vorsprung auf unter 100 Zähler schrumpfen. Die Entscheidung um den WM-Titel würde damit nicht in Mexiko-Stadt, sondern in einem der vier darauffolgenden Rennen in Sao Paulo, Las Vegas, Katar oder Abu Dhabi fallen.

Bei den vorliegenden Szenarien liegt der Ausgang des Grand Prix in Mexiko vornehmlich in Antonellis Händen. Er ist damit auf bestem Wege, jüngster F1-Weltmeister der Geschichte zu werden und den Rekord von Sebastian Vettel einzustellen. 2010 gewann dieser seinen ersten WM-Titel im Alter von 23 Jahren.