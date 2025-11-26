Boss-Überraschung in der Formel 1!

Newsticker
Formel 1>

Umstrukturierung beim britischen Rennstall in der Formel 1: Der Star-Designer Adrian Newey wird befördert!
Adrian Newey wird neuer Teamchef bei Aston Martin
Adrian Newey wird neuer Teamchef bei Aston Martin
© IMAGO/Michael Potts
SID
Umstrukturierung beim britischen Rennstall in der Formel 1: Der Star-Designer Adrian Newey wird befördert!

Neue Rolle für Adrian Newey bei Aston Martin: Wie der Formel-1-Rennstall aus Silverstone am Mittwoch mitteilte, steigt der Star-Designer ab der kommenden Saison zum Teamchef auf. Andy Cowell, der zuletzt als CEO und Teamchef fungiert hatte, übernimmt hingegen die neu geschaffene Rolle des Chief Strategy Officers.

Newey, der im vergangenen Jahr überraschend von Red Bull zu Aston Martin gewechselt war, soll neben seiner neuen Funktion als Teamchef auch „das technische Team leiten, einschließlich des Rennbetriebs“, heißt es in der Mitteilung des Rennstalls.

Mit den „strategischen Veränderungen“ wollen die Briten sicherstellen, „dass das Team gut vorbereitet ist, um 2026 seine kollektiven Stärken ausspielen zu können“.

Auch der Name Horner wurde genannt

Ab 2026 greift ein neues Reglement mit neuen Autos, die Kräfteverhältnisse könnten sich also ändern. Newey war verpflichtet worden, um den britischen Rennstall in den kommenden Jahren in die Spitze der Formel 1 zu führen.

„In den letzten neun Monaten habe ich großartige individuelle Talente in unserem Team gesehen. Ich freue mich darauf, diese zusätzliche Rolle zu übernehmen“, sagte Newey: „Wir wollen uns in die bestmögliche Position bringen, um 2026 konkurrenzfähig zu sein.“

Man stehe, so Newey, mit Aston Martin vor „erheblichen Herausforderungen durch die neuen Vorschriften“ und „vor einer völlig neuen Situation“.

Zuletzt war darüber spekuliert worden, ob der ehemalige Red-Bull-Chef Christian Horner bei Aston Martin übernehmen könnte. Nun steht fest: Der Job geht an Newey.

