Formel 1: Bester Rookie "seit langer Zeit"

In Sao Paulo spielt Nico Hülkenberg nur eine Nebenrolle beim Sauber-Team, Brasilien schaut vor allem auf das Heimdebüt von Gabriel Bortoleto - und dieser Blick lohnt sich, findet Hülkenberg.

„Gabriel ist einer der vielversprechendsten Rookies, die ich seit langer, langer Zeit gesehen habe“, sagte der Deutsche vor dem Grand Prix in Interlagos am Sonntag (18.00 Uhr): „Er fährt schnell und er lernt extrem schnell.“

Der 21-Jährige werde „eine sehr erfolgreiche Karriere haben, wenn er so weitermacht.“ Bortoleto (21) hatte in den vergangenen beiden Jahren die Formel 3 und die Formel 2 jeweils auf Anhieb gewonnen, mittlerweile hat er sich bei Sauber neben dem 17 Jahre älteren Hülkenberg in der Formel 1 etabliert. Zusammen schieben beide auch das Audi-Projekt an, der Rennstall verwandelt sich zur neuen Saison in das Audi-Team, Hülkenberg und Bortoleto sind dann Werkspiloten.

„Wir wollen uns gegenseitig schlagen, aber wir kommen auch gut miteinander klar“, sagte Hülkenberg, „das ist wichtig für die Dynamik im Team.“ Der Deutsche holte bislang zwar deutlich mehr WM-Punkte (41:19), in den Renn- und Qualifyingduellen liegen beide im Saisonverlauf aber auf Augenhöhe.

Heimdebüt für Bortoleto: „Muss hier nicht mehr leisten als anderswo“

Das Rennwochenende ist indes ein Heimspiel im wahrsten Wortsinn für Bortoleto. Er kam im wenige Kilometer entfernten Osasco zur Welt und war früh in Sichtweite des Grand-Prix-Kurses unterwegs. „Nebenan gibt es eine Kartstrecke, mit sechs Jahren war ich zum ersten Mal da“, sagte Bortoleto: „Dort konnte man auf eine Mauer klettern und das Rennen sehen. Das war nicht so richtig legal, aber sehr schön.“