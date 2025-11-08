Formel 1: Aus in Q1! Quali-Desaster für Verstappen in Brasilien

SPORT1 08.11.2025 • 19:38 Uhr Max Verstappen erlebt beim Qualifying zum Großen Preis von Brasilien ein für ihn ungewöhnliches Debakel.

Noch viel schlechter hätte das Formel-1-Qualifying zum Großen Preis von Brasilien in Sao Paulo für Weltmeister Max Verstappen wohl kaum laufen können. Der Niederländer schied in seinem Red Bull bereits im ersten Qualifying-Abschnitt aus.

Verstappen konnte auf seiner zweiten schnellen Runde im Q1 zwar seine Zeit verbessern, allerdings war diese nicht gut genug. Der 28-Jährige wird beim Rennen am Sonntag (ab 18 Uhr im LIVETICKER) nur von Rang 16 aus starten.

Bereits während des Q1 hatte Verstappen sichtbar Probleme, rutschte vor allem in der ersten Kurve und fuhr relativ vorsichtig. „Ich habe keinen Grip“, funkte der ratlose Niederländer nach seinem frühen Aus.

Schumacher wegen Verstappen fassungslos

Bei den Beobachtern sorgte das miserable Abschneiden für überraschte Reaktionen: „Unglaublich. Das ist ein Desaster. Das ist die WM. Das Auto ist auch wahnsinnig schlecht heute“, sagte Experte Ralf Schumacher bei Sky.

„Es hat nicht funktioniert. Ich habe gar kein Grip gehabt, gar kein Gefühl“, klagte Verstappen nach der Session: „Du kannst nicht am Limit fahren. Das war natürlich schlecht. Wir müssen erstmal verstehen, was wir falsch machen am Auto. Das müssen wir erst untersuchen.“