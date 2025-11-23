Formel 1: Doppelte Disqualifikation! Volldesaster für McLaren

Franziska Wendler 23.11.2025 • 10:51 Uhr Desaster für McLaren. Nach dem Grand Prix in Las Vegas werden beiden Boliden disqualifiziert.

Schlimmer hätte der Formel-1-Renntag in Las Vegas für McLaren wohl kaum enden können. Nach dem Grand Prix in der Spielermetropole, bei dem Lando Norris hinter Weltmeister Max Verstappen den zweiten Platz eingefahren hatte, wurden beide Boliden von der FIA disqualifiziert.

Bei der technischen Überprüfung der Autos nach dem Rennen ergab sich an beiden McLaren der gleiche Regelverstoß. So wurde ein zu stark abgenutzter und damit zu dünner Unterboden festgestellt, dies teilte die Rennleitung mit.

„Der Skid-Verschleiß der Fahrzeuge mit den Startnummern 81 und 04 wurde überprüft. [...] Die gemessene Dicke betrug bei beiden Fahrzeugen weniger als 9 Millimeter, was unter dem Mindestwert gemäß TR Artikel 3.5.9 e liegt“, hieß es dazu im offiziellen Dokument der FIA.

Verstappen macht massig Punkte gut

Vor allem für den WM-Führenden Lando Norris eine mehr als nur unschöne Nachricht. Als Pole-Setter war er in das Rennen gegangen. Zwar hatte er direkt am Start gepatzt, mit Rang zwei hinter Verstappen hatte er sich aber dennoch eine gute Ausgangsposition für die zwei noch ausstehenden Rennwochenenden verschafft.

Sein Vorsprung auf Verstappen betrug weiterhin komfortable 42 Punkte, der Vorsprung auf Teamkollege Oscar Piastri, der nur als Vierter ins Ziel kam, wuchs sogar auf 30 Zähler an.

In Anbetracht der Disqualifikation ist für den Briten nun aber alles anders. Der Rückstand von Piastri beträgt weiterhin 24 Zähler, Verstappen wiederum ist ebenfalls bis auf 24 Punkte herangerückt.