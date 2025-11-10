Formel 1: Presse feiert Verstappen! "Der ständige Hinterhalt"

SPORT1 10.11.2025 • 10:41 Uhr Max Verstappen wird nach seiner grandiosen Aufholjagd beim Brasilien-GP nicht nur von den Fans, sondern auch von den Medien gefeiert. Die internationalen Pressestimmen.

Nach dem Sieg von Lando Norris beim Brasilien-GP in Sao Paulo ist die Chance für Max Verstappen auf die erneute Titelverteidigung auf ein Minimum gesunken.

Drei Rennen vor dem Ende der Formel-1-Saison beträgt der Rückstand des Red-Bull-Stars auf den McLaren-Piloten schon 49 Punkte.

Dennoch war Verstappen nach seiner grandiosen Aufholjagd von Platz 19 auf Rang 3 der gefeierte Held des Rennens: sowohl bei den Fans, die ihn zum Fahrer des Tages wählten, als auch bei den Medien.

SPORT1 fasst die internationalen Pressestimmen zusammen.

ENGLAND

Telegraph: „Lando Norris hat stets betont, dass er nicht nach der fiktiven Star-Wars-Figur Lando Calrissian benannt ist. Doch man muss sagen, dass die Sterne derzeit günstig für ihn stehen. Norris will den Tag nicht vor dem Abend loben. Tatsächlich behauptete er im Anschluss, er denke zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht an die Meisterschaft. Doch die Wahrheit ist: Er kann sie jetzt nur noch verlieren.“

Daily Mail: „Verstappen fuhr wie ein Gott! Vom Ende des Feldes schoss er nach vorn und belegte einen glänzenden dritten Platz. Der schmal gebaute und stets lächelnde Lando Norris hat im Kampf gegen Verstappen, der ihn auf der Strecke dominierte und sein Selbstvertrauen jahrelang untergrub, oft gezittert. Unter dem größten Druck seiner Karriere holte sich der Brite nun die Pole Position für den Sprint, gewann den Sprint, holte sich die Pole Position für den Grand Prix von Sao Paulo selbst und gewann ihn fehlerfrei.“

Guardian: „Norris‘ Sieg war zweifellos der eines zukünftigen Weltmeisters. Norris zeigte eine präzise und kontrollierte Leistung genau im richtigen Moment und distanzierte seine beiden Titelrivalen deutlich.“

FRANKREICH

L’Equipe: „Verstappen, der ständige Hinterhalt. Obwohl Lando Norris nach seiner makellosen Leistung in Brasilien seinem ersten Weltmeistertitel immer näher kommt, setzt Verstappens unglaubliche Vorstellung McLaren weiterhin unter Druck.“

NIEDERLANDE

Telegraaf: „Niemand gab etwas auf Max Verstappens Chancen in Sao Paulo. Doch auch in Interlagos, das ihm oft entgegenkommt, bewies er seine Fähigkeit zu einem fulminanten Comeback. Der Weltmeistertitel scheint nun außer Reichweite, aber Verstappen und Red Bull haben ein klares Signal gesendet.“

AD: „Lando Norris machte einen Riesenschritt in Richtung seines ersten Titels, doch Max Verstappen stahl in Brasilien einmal mehr allen die Show.“

ITALIEN

Gazzetta dello Sport: „Max Verstappen, ein Monster: gewohnt kämpferisch, schnell und mit spektakulären Überholmanövern - doch Antonelli schiebt ihm die Tür zu.“

Corriere dello Sport: „Sie haben unterschiedliche Geschichten, doch da stehen sie gemeinsam auf dem Podium in Brasilien: drei Giganten. Lando Norris hat praktisch den Weltmeistertitel gewonnen, Kimi Antonelli begeistert mit einer unglaublichen Leistung, und Max Verstappen ist einfach heldenhaft.“

Tuttosport: „Antonelli erlebt ein Märchen. Hinter dem Sieger Norris sorgt der 19-Jährige aus Bologna für eine Show, indem er Verstappen standhält. Antonelli durchläuft einen Entwicklungskurs, mit dem sein Teamchef Toto Wolff durchaus zufrieden sein kann.“

Corriere della Sera: „Brasilien bringt ein chaotisches Rennen mit zwei großen Verlierern: Piastri, der sich mit dem fünften Platz begnügen muss, und Ferrari, das im Konstrukteurs-Ranking auf den vierten Platz abstürzt.“

La Repubblica: „Antonelli, der Junge aus Bologna, der im Mythos von Ayrton Senna aufgewachsen ist, zeigt, was er kann: Er besiegt einmal mehr seinen Teamkollegen George Russell und hält dem Angriff von Max Verstappen stand, der immer mehr einem Marsmenschen ähnelt.“

ÖSTERREICH

Kronen Zeitung: „Verstappen zaubert sich aufs Podium.“

Salzburger Nachrichten: „Norris überwindet mit dem Sieg sein Trauma.“

SPANIEN

As: „Norris führt das Feld an, aber Verstappen agiert wie der Champion.“

Marca: „Norris ist nicht länger weich, sondern ein Fels in der Brandung - und Verstappen fährt schlicht unglaublich.“