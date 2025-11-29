Formel-1-Schock heute vor fünf Jahren: So entkam Grosjean der Flammen-Hölle

SPORT1 29.11.2025 • 10:34 Uhr Heute vor fünf Jahren ereignete sich einer der schwersten Unfälle der letzten Jahre in der Formel 1. Romain Grosjean steckte 27 Sekunden in seinem brennenden Auto fest – und konnte sich selbst retten.

27 Sekunden in der Flammen-Hölle - und trotzdem sei er „friedlich und relaxed“ geblieben, sagte Romain Grosjean einst.

Trotzdem wird der Franzose diesen 29. November 2020 mit Sicherheit in seinem Leben nie mehr vergessen. Heute vor fünf Jahren kam Grosjean bei einem der spektakulärsten Unfälle in der Geschichte der Formel 1 wie durch ein Wunder halbwegs glimpflich davon.

Formel 1: Grosjean 27 Sekunden in den Flammen

Das Unglück hatte sich schon kurz nach dem Start des Rennens in Bahrain ereignet: Der Haas von Romain Grosjean war nach einer Berührung mit dem AlphaTauri von Daniil Kvyat in die Begrenzung gecrasht.

Das Auto wurde dabei in zwei Teile gerissen und ging sofort in Flammen auf. Der vordere Teil des Boliden durchschlug die Leitplanke. Bange 27 Sekunden später taumelte Grosjean aus dem Feuer und wurde sofort von FIA-Arzt Ian Roberts empfangen.

Der Franzose erlitt mit einem verstauchten Knöchel und verbrannten Händen vergleichsweise geringe Verletzungen. Trotz der hohen Sicherheitsstandards in der Formel 1 sprach der gesamte Rennsport von einem Wunder.

„Glück im Unglück kann man nur sagen. Die Marshalls und die FIA waren sofort mit Feuerlöschern da. Es war Glück, aber auch die Rettungsleute reagierten sehr gut“, hatte Haas-Teamchef Günther Steiner direkt nach dem Vorfall erklärt.

Feuer-Crash: Darum saß Grosjean im Auto fest

Wie er sich selbst aus dem brennenden Haas-Boliden befreien konnte, weiß Grosjean, dessen linke Hand seither von Brandnarben gekennzeichnet ist, noch ganz genau.

Die „Kopfstütze hatte sich im Wagen verzogen und war von hinten über meinen Helm geschoben. Das hinderte mich daran, herauszukommen. Ich war zwischen Leitplanke und Kopfstütze mit meinem Helm gefangen“, blickte er im Sommer 2022 im Gespräch mit der Sport Bild zurück: „Also versuchte ich es nach oben, ich versuchte es nach rechts, und ich versuchte es nach links. Vergeblich!“

Seine eigene Rettung gelang Grosjean schließlich, indem er sich mit beiden Händen am Halo herauszog und die Kopfstütze zerbrach.

Trotz Horror-Crash „friedlich und relaxt“

„Dann musste ich feststellen, dass mein Fuß feststeckte. Ich musste also wieder zurück, um, so fest es ging, meinen Fuß herauszuziehen. Da ist mein Schuh steckengeblieben. So konnte ich mich am Ende befreien.“ Dabei verbrannte er sich die Oberseite der Hände, die Innenseiten blieben verschont.

Trotz Überlebenskampfes gelang es ihm, ruhig zu bleiben. Zudem habe er intensiv an seine Kinder gedacht.

Ende 2021 wanderte der heute 39 Jahre alte Grosjean in die USA aus und lebt heute mit seiner Frau und seinen drei Kindern in Miami. In den vergangenen Jahren war er in der IndyCar-Serie und im Sportscar-Bereich aktiv, im Januar wird er im Ford Mustang GT3 bei den 24 Stunden von Daytona an den Start gehen.