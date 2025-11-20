Formel 1: So könnte Verstappens WM-Traum schon jetzt platzen!

SPORT1 20.11.2025 • 11:18 Uhr Max Verstappen könnte am Wochenende in Las Vegas aus dem WM-Kampf der Formel 1 ausscheiden. SPORT1 zeigt die Szenarien.

Jahrelang war die Formel-1-Weltmeisterschaft bereits frühzeitig entschieden, aber in dieser Saison kann davon keine Rede sein. Drei Rennen vor dem Ende haben mit Lando Norris, Oscar Piastri und Max Verstappen theoretisch noch drei Piloten die Chance, sich den WM-Titel zu schnappen.

Am kommenden Wochenende könnte sich das Titelfenster für den aktuellen Weltmeister aber endgültig schließen. 83 Punkte sind in den restlichen Rennen noch maximal zu vergeben, Verstappen liegt aktuell 49 Zähler hinter Norris und 25 Punkte hinter Piastri.

Formel 1: Holt Norris 9 Punkte mehr, ist Verstappen entthront

Beim Rennen in Las Vegas (Sonntag, ab 5 Uhr im LIVETICKER) könnte der Red-Bull-Pilot rechnerisch bereits aus dem Titelrennen ausscheiden. Klar ist: Holt Norris im McLaren mindestens neun Punkte mehr als der Niederländer, hat Verstappen keine Chance mehr auf die Titelverteidigung.

Daraus ergeben sich mehrere Szenarien, wie der viermalige Champion im Rennen bleiben könnte: