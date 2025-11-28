Formel 1: Verstappen kassiert herben Dämpfer

Moritz Thienen 28.11.2025 • 19:22 Uhr Oscar Piastri holt sich die Pole für das Sprintrennen. Max Verstappen enttäuscht und wird sogar von seinem Teamkollegen geschlagen.

Erstes Ausrufezeichen im Duell um den WM-Titel in der Formel 1. Oscar Piastri fuhr im Sprint Shootout die schnellste Runde und startet somit beim Sprintrennen am Samstag (ab 15 Uhr im LIVETICKER) vom ersten Platz.

Der WM-Führende Lando Norris wurde in der Quali nur Dritter. Max Verstappen erlebte sogar eine noch größere Enttäuschung. Der Niederländer wurde nur Sechster, landete sogar erstmals in einer Qualifikation hinter seinem Teamkollegen Yuki Tsunoda.

„Dieses Auto springt rum, wie ein Idiot“, meckerte Verstappen schon während des Sprint Shootout am Funk. In der entscheidenden Phase hatte der amtierende Weltmeister lange gar keine gezeitete Runde, weil er bei seinem ersten Versuch neben die Strecke rutschte.

„Wir hatten Untersteuern, das bei großem Tempo zu Übersteuern wurde. Dazu ist das Auto gesprungen, da kannst du einfach nicht schnell fahren“, sagte Verstappen nach der Quali und zeigte sich für das Rennen wenig optimistisch: „Mit dieser Balance im Auto wird es nicht viel Spaß machen, da wird es darum gehen, zu überleben.“

Formel 1: Piastri meldet sich im WM-Kampf zurück

Piastri zeigte dagegen, dass er noch Chancen im WM-Kampf hat. Dort liegt aktuell Lando Norris mit 390 Punkten an der Spitze. Seine Rivalen Piastri und Verstappen haben aktuell 24 Punkte Rückstand.

„Es war ein sehr guter Tag, ich hatte einige Fehler in der Runde. Umso schöner, dass ich das sagen kann und trotzdem ganz vorne stehe. Es ist nur die Pole für den Sprint, aber auch da gibt es einige Punkte zu holen“, sagte Piastri. McLaren-Boss Zak Brown betonte: „Oscar ist zurück.“

Im Duell um den WM-Titel zählt deshalb aktuell jeder Punkt. Beim Sprintrennen erhält der Sieger acht Punkte, der Zweite sieben, der Dritte sechs. Bis zum achten Platz (ein Punkt) können Zähler für die Weltmeisterschaft gesammelt werden.

Hamilton enttäuscht erneut

Nach dem schwachen Auftritt in Las Vegas erlebte Lewis Hamilton den nächsten Tiefschlag. Der Ferrari-Pilot schied bereits im SQ1 als 18. aus und wird beim Sprintrennen wohl kaum Chancen auf Punkte haben.

„Oh Mann! Ich habe das Auto nicht richtig beschleunigt bekommen“, ärgerte sich Hamilton nach seinem Aus am Funk.