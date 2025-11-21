Formel 1: Wolff verkauft Mercedes-Anteile

SID 21.11.2025 • 13:10 Uhr Der Österreicher überschreibt dem CEO von CrowdStrike eine Minderheitsbeteiligung. Die aufgerufene Summe ist enorm.

Mercedes-Teamchef Toto Wolff gibt Anteile am Formel-1-Rennstall für eine dreistellige Millionensumme ab und holt den US-Geschäftsmann George Kurtz als Investor an Bord.

Das Team gab bekannt, Wolff habe eine 15-prozentige Minderheitsbeteiligung an der Eigentümergesellschaft an den Chef des Cybersicherheits-Unternehmens CrowdStrike verkauft. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge sind die Anteile 260 Millionen Euro wert.

Der von Wolff kontrollierten Eigentümergesellschaft gehört das Team wie den Partnern Mercedes-Benz und INEOS Group zu je einem Drittel, Kurtz besitzt also nun fünf Prozent aller Rennstall-Anteile.

Mercedes: Wolff behält Führungsaufgabe

Er tritt dem strategischen Lenkungsausschuss bei, weitere Mitglieder bleiben der Österreicher Wolff, Ola Källenius, Vorstandsvorsitzender von Mercedes-Benz, und INEOS-Chef Sir Jim Ratcliffe.

Sportlich soll der Deal keine unmittelbaren Auswirkungen haben. „Die Führung des Teams bleibt unverändert und Wolff behält alle seine bisherigen Führungsaufgaben“, teilte Mercedes mit.

Kurtz (55) war mit CrowdStrike bereits seit 2019 Partner und Sponsor. Sein Unternehmen stellt „KI-gestützte Cybersicherheitslösungen bereit, die die technologische Infrastruktur des Teams“ schützen.