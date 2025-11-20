Norris erwartet „härtestes Rennen“

SID 20.11.2025 • 11:17 Uhr Der WM-Führende Lando Norris hat keine guten Erinnerungen an den Kurs in der Glücksspielmetropole Las Vegas. Auch jetzt glaubt er an eine große Herausforderung.

Auf dem Weg zu seinem ersten Weltmeistertitel in der Formel 1 warnt Lando Norris vor zu großen Erwartungen für das Rennen in Las Vegas.

„In den vergangenen beiden Jahren war es definitiv das härteste Rennen überhaupt. Daher sind meine Erwartungen nicht so hoch wie in Mexiko und Brasilien, wo wir bereits einige Jahre gut performt haben“, sagte der McLaren-Pilot, der in der WM 24 Punkte vor seinem Teamkollegen Oscar Piastri (Australien) und 49 vor Weltmeister Max Verstappen (Niederlande/Red Bull) liegt.

Norris hat die Trümpfe in der Hand, „natürlich bin ich hier, um zu gewinnen“, betonte er: „Aber ich glaube, es wird komplizierter als in den letzten Rennen.“

Formel 1: Momentum spricht für Norris

Das Momentum spricht klar für ihn: Nach dem Rennen in Zandvoort lag er 34 Punkte hinter Piastri - doch Norris kämpfte sich zurück, verringerte den Rückstand Stück für Stück und ist nun kurz vor der Krönung.

„Ich muss mich jedes Wochenende aufs Neue daran anpassen, wie das Auto gefahren werden will. Es ist nie nur eine Sache, sondern eine Kombination aus vielen Dingen“, sagte Norris.