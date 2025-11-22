Letzter Platz für Hamilton! Nerven liegen nach Ferrari-Schmach blank

Moritz Thienen 22.11.2025 • 08:18 Uhr Lewis Hamilton enttäuscht im Regen von Las Vegas und zeigt sich kurz angebunden. Auch sein Teamkollege Charles Leclerc ist frustriert.

Gerade als man dachte, dass es für Lewis Hamilton nicht mehr schlechter laufen könnte, erlebte er einen nächsten Tiefschlag. Der F1-Rekordweltmeister wurde bei der Pole von Lando Norris im Qualifying von Las Vegas letzter!

„Ich habe die Reifen nicht zum Arbeiten gebracht“, funkte ein frustrierter Hamilton nach dem Ende der Quali an die Box. Da stand schon fest, dass er nur 20. geworden war und beim Rennen am Sonntag (ab 5 Uhr im LIVETICKER) ganz vom Ende des Feldes starten muss.

Im Regenchaos fuhr er von Beginn an hinterher und stand so bei seiner letzten Runde mit nur noch wenigen Sekunden auf der Uhr gehörig unter Druck. Oft hatte Hamilton sich in solchen Situationen noch retten können, doch bei der Regenlotterie in Vegas gelang ihm das nicht mehr.

Formel 1: Hamilton nach Debakel kurz angebunden

Ein Fehler auf seiner finalen Runde könnte ihm einen möglichen Platz im Q2 gekostet haben. Bei den teils widrigen Bedingungen kam er leicht von der Strecke ab.

Dabei schien es so, als ob er einen Strecken-Poller überfuhr und diesen möglicherweise sogar anschließend unter seinem Auto mitschleifte.

Auf die Situation nach dem Qualifying angesprochen, reagierte Hamilton nur kurz: „Keine Ahnung! Ich konnte auf jeden Fall nicht ausweichen.“

Der Frust saß tief bei Hamilton. Auch auf die zweite Frage des obligatorischen Interviews antwortete er nur in einem Satz und beendete schon nach knapp 20 Sekunden das Gespräch.

Hamilton wartet seit einem Jahr auf Podestplatz

Doppelt bitter für Hamilton: Er hätte wohl sogar noch eine weitere Chance auf eine schnelle Runde gehabt. Doch weil er dachte, dass er erst nach Ablauf der Zeit über die Ziellinie gekommen war, blieb er nicht auf dem Gas und lies frustriert austrudeln.

Ein Fehler, wie sich später herausstellte. Aus der Onboard-Kamera des Ferrari-Piloten war zwar zu erkennen, dass die Ampel wirklich Rot zeigte, als er über Start und Ziel fuhr. Allerdings befindet sich die Linie für die Zeitnahme in Las Vegas deutlich früher am letzten Linksknick. Hier war Hamilton eigentlich noch rechtzeitig über die Linie gefahren.

So verpasste er es, sich doch noch zu retten. Eigentlich hatte sich Hamilton für den Grand Prix in Las Vegas durchaus Chancen auf ein gutes Ergebnis ausgerechnet. Noch wenige Stunden zuvor war er im 3. Freien Training immerhin auf den fünften Platz gefahren.

Seit seinem Wechsel zu Ferrari wartet er noch immer auf seinen ersten Podestplatz. Sein letztes Podium konnte er übrigens ausgerechnet vergangene Saison in Las Vegas einfahren, als er noch im Mercedes Zweiter wurde.

Ein erneutes Podest in diesem Jahr würde einem absoluten Wunder gleichen. Dafür muss der F1-Rekordweltmeister wohl auch auf Regen am Sonntag und ein echtes Chaos-Rennen hoffen.

Auch Leclerc extrem gefrustet

Ebenfalls komplett gefrustet zeigte sich Hamiltons Teamkollege Charles Leclerc, der mit dem neunten Rang ebenfalls enttäuschte.

Im Anschluss an das Qualifying holte er zur kompletten Abrechnung mit seinem Ferrari-Team aus: „Unser Auto hat leider, seit ich bei Ferrari bin, massive Probleme bei Nässe. Wir finden einfach keine Lösung dafür.“

„Das ist sehr, sehr frustrierend, denn es war wahrscheinlich meine größte Stärke in den Nachwuchskategorien. Und wir haben einfach riesige Probleme, wenn es nass ist“, sagte Leclerc schulterzuckend.