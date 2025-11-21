Training zweimal unterbrochen: Gullydeckel sorgt für F1-Probleme

SID 21.11.2025 • 06:25 Uhr Das zweite Training der Formel 1 in Las Vegas muss gleich doppelt unterbrochen werden.

Die Sorge um einen vermeintlich losen Kanaldeckel hat das zweite freie Training der Formel 1 in Las Vegas geprägt. Wegen des Verdachts auf eine nicht sicher sitzende Abdeckung wurde die Session zweimal mit Roter Flagge unterbrochen, davor hatte der WM-Führende Lando Norris im McLaren für die Bestzeit gesorgt. Angesichts der Umstände erschien dieses Ergebnis aber wenig aussagekräftig.

Norris‘ verbleibende WM-Rivalen Max Verstappen (Niederlande/Red Bull) und Oscar Piastri (Australien/McLaren) landeten nur auf den Plätzen neun und 14. Zweiter war der formstarke Italiener Kimi Antonelli im Mercedes vor Charles Leclerc (Monaco/Ferrari). Der Emmericher Nico Hülkenberg fuhr in seinem Sauber auf den vierten Platz.

F1-Training zweimal unterbrochen

Bereits bei der Las-Vegas-Premiere im Jahr 2023 hatten lose Kanaldeckel für massive Probleme gesorgt. Diesmal schien die Formel 1 alles im Griff zu haben, die erste Session verlief ohne Schwierigkeiten. Diese traten dann aber im zweiten Training auf. Zunächst gab es eine Unterbrechung, für die kein Grund genannt wurde.

Später informierte die Formel 1, dass die Session wegen „Wartungsarbeiten an der Strecke“ unterbrochen sei. Im Sky-Interview gab Racing-Bulls-Teamchef Alan Permane an, es gebe „den Verdacht auf eine lose Abdeckung in Kurve 17.“