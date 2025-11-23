McLaren-Fahrern Norris und Piastri droht Disqualifikation

SID 23.11.2025 • 09:09 Uhr Davon würde Max Verstappen enorm profitieren. Die McLaren-Piloten müssen zu den Stewards.

McLaren-Pilot Lando Norris muss wohl um seine komfortable WM-Führung in der Formel 1 fürchten. Der Engländer und auch sein australischer Teamkollege Oscar Piastri sind nach dem Großen Preis von Las Vegas zu den Stewards geladen worden. Offenbar wurden bei der technischen Überprüfung der Autos Regelverstöße festgestellt, die eine Disqualifikation nach sich ziehen könnten. Der Unterboden sei zu stark abgenutzt und dadurch zu dünn, teilte die Rennleitung mit. Für den gleichen Verstoß wurde etwa Ferrari-Pilot Lewis Hamilton in diesem Jahr in China disqualifiziert.

Trifft es nun auch die McLaren, würde Max Verstappen enorm profitieren. Der Niederländer, der das Rennen gewonnen hat, würde in der WM bis auf 24 Punkte an Norris heranrücken und wäre punktgleich mit Piastri. Die McLaren-Fahrer wurden um 23.45 Uhr Ortszeit (8.45 Uhr MEZ) zu den Stewards geladen. Norris und Piastri hatten das Rennen in Las Vegas auf den Plätzen zwei und vier abgeschlossen.