McLaren gibt das Tempo vor: Piastri und Norris dominant

McLaren dominiert erstes Training

SID
Im ersten Training in Katar liegt Max Verstappen mehr als eine halbe Sekunde zurück.

Die McLaren-Piloten Oscar Piastri und Lando Norris haben im ersten Kräftemessen der Formel 1 in Katar das Tempo vorgegeben.

Der Australier Piastri drehte im einzigen freien Training in 1:20,924 Minuten die schnellste Runde und landete 0,058 Sekunden vor dem englischen WM-Führenden Norris.

Verstappen liegt klar zurück

Max Verstappen (Niederlande/Red Bull) war als Sechster hingegen mehr als eine halbe Sekunde langsamer. Die McLaren-Fahrer gehen somit als Favoriten ins Sprint-Qualifying am frühen Abend deutscher Zeit (18.30 Uhr).

Norris führt in der WM mit je 24 Punkten Vorsprung auf Piastri und Verstappen. Im Sprint am Samstag (15.00 Uhr) gibt es acht Punkte für den Sieger, am Sonntag (17.00 Uhr/alle Sky) folgt der Große Preis von Katar.

Norris kann vorzeitig Weltmeister werden

Wenn Norris dieses Wochenende mit mindestens 26 Punkten Vorsprung auf seine Verfolger beendet, ist er vorzeitig Weltmeister. Ansonsten fällt die Entscheidung am 7. Dezember in Abu Dhabi. Für Norris oder Piastri wäre es der erste Weltmeistertitel, Verstappen jagt den fünften in Serie.

Dritter im freien Training wurde Altmeister Fernando Alonso (Spanien/Aston Martin) vor seinem Landsmann Carlos Sainz (Williams) und Isack Hadjar (Frankreich/Racing Bulls). Der Emmericher Nico Hülkenberg (Sauber) belegte den elften Platz.

