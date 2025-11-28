McLaren gibt das Tempo vor: Piastri und Norris dominant

SID 28.11.2025 • 15:43 Uhr Im ersten Training in Katar liegt Max Verstappen mehr als eine halbe Sekunde zurück.

Die McLaren-Piloten Oscar Piastri und Lando Norris haben im ersten Kräftemessen der Formel 1 in Katar das Tempo vorgegeben.

Der Australier Piastri drehte im einzigen freien Training in 1:20,924 Minuten die schnellste Runde und landete 0,058 Sekunden vor dem englischen WM-Führenden Norris.

Verstappen liegt klar zurück

Max Verstappen (Niederlande/Red Bull) war als Sechster hingegen mehr als eine halbe Sekunde langsamer. Die McLaren-Fahrer gehen somit als Favoriten ins Sprint-Qualifying am frühen Abend deutscher Zeit (18.30 Uhr).

Norris kann vorzeitig Weltmeister werden

Wenn Norris dieses Wochenende mit mindestens 26 Punkten Vorsprung auf seine Verfolger beendet, ist er vorzeitig Weltmeister. Ansonsten fällt die Entscheidung am 7. Dezember in Abu Dhabi. Für Norris oder Piastri wäre es der erste Weltmeistertitel, Verstappen jagt den fünften in Serie.