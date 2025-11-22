Norris holt Pole Position in Las Vegas vor Verstappen

Lando Norris hat sich im chaotischen Qualifying von Las Vegas die Pole Position fürs drittletzte Saisonrennen der Formel 1 gesichert. Der WM-Führende aus England setzte sich im McLaren bei äußerst schlechten Bedingungen mit Regen und Kälte vor Max Verstappen (Niederlande/Red Bull) und Carlos Sainz (Spanien/Williams) durch.
Im Qualifying nicht zu schlagen: Lando Norris
Norris‘ Teamkollege Oscar Piastri kassierte einen Dämpfer im Titelrennen. Der Australier wurde nur Fünfter. Für Norris war es die siebte Pole des Jahres und die 16. seiner Karriere. Vor dem 22. von 24 Saisonrennen am Sonntag (5.00 Uhr/Sky) führt Norris in der WM mit 24 Punkten Vorsprung auf Piastri und 49 auf Verstappen.
Eine weitere große Enttäuschung erlebte Lewis Hamilton im Ferrari: Der Rekordweltmeister, dessen erste Saison bei der Scuderia überhaupt nicht nach Plan verläuft, schied bereits im ersten Teil des Qualifyings aus und wird vom letzten Platz aus starten müssen. Der Deutsche Nico Hülkenberg (Emmerich) fuhr im Sauber den elften Startplatz ein.