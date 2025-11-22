Norris holt Pole Position in Las Vegas vor Verstappen

SID 22.11.2025 • 06:12 Uhr Der WM-Führende setzt sich knapp vor dem Titelverteidiger durch. Oscar Piastri wird nur Fünfter.

Lando Norris hat sich im chaotischen Qualifying von Las Vegas die Pole Position fürs drittletzte Saisonrennen der Formel 1 gesichert. Der WM-Führende aus England setzte sich im McLaren bei äußerst schlechten Bedingungen mit Regen und Kälte vor Max Verstappen (Niederlande/Red Bull) und Carlos Sainz (Spanien/Williams) durch.

Norris‘ Teamkollege Oscar Piastri kassierte einen Dämpfer im Titelrennen. Der Australier wurde nur Fünfter. Für Norris war es die siebte Pole des Jahres und die 16. seiner Karriere. Vor dem 22. von 24 Saisonrennen am Sonntag (5.00 Uhr/Sky) führt Norris in der WM mit 24 Punkten Vorsprung auf Piastri und 49 auf Verstappen.