Norris schlägt Piastri - Verstappen enttäuscht

SID 07.11.2025 • 20:26 Uhr Im McLaren-Duell hat erneut der Lando Norris die Nase vorn. Für Max Verstappen könnte es ein schwieriges Wochenende werden.

Max Verstappen haderte, und plötzlich wirkte der Weltmeister wieder so chancenlos wie noch vor wenigen Monaten. Die schnellen McLaren waren in Interlagos auf und davon, sein Red Bull dagegen war im Qualifying zum Sprint geradezu „unfahrbar, das Auto ist komplett kaputt“, klagte der Niederländer - Verstappens große Aufholjagd im Titelkampf könnte in Brasilien ein jähes Ende nehmen.

Nur von Rang sechs wird er ins Kurzrennen am Samstag (15.00 Uhr) starten. WM-Spitzenreiter Lando Norris dagegen holte sich Startplatz eins, der McLaren-Pilot war nach seinem befreienden Sieg zuletzt in Mexiko auch in Sao Paulo gleich wieder auf der Höhe. Und auch sein zuletzt wackelnder Teamkollege Oscar Piastri kam gut zurecht, wurde immerhin Dritter hinter Kimi Antonelli im Mercedes. Nico Hülkenberg im Sauber darf als Zehnter auf Punkte hoffen.

„Wir haben das geleistet, was wir leisten mussten“, sagte Norris, der seinen winzigen Vorsprung nun schon am Samstag ausbauen könnte. An der Spitze des WM-Klassements trennt ihn aktuell nur ein Punkt von Piastri, Verstappen liegt nach seiner Aufholjagd seit der Sommerpause noch 36 Zähler zurück.

Seit Wochen funktionierte der Red Bull auf jeder Strecke mindestens ordentlich, die Probleme in Sao Paulo waren nun aber beträchtlich. „Ihm hat Grip gefehlt, im zweiten Sektor verlieren wir dadurch vier Zehntelsekunden“, sagte Red Bulls Motorsportberater Helmut Marko bei Sky, der das Kurzrennen damit beinahe schon abschrieb. „Da kann man jetzt nichts mehr machen, entscheidend ist, dass wir das Setup für Qualifying und Grand Prix in den Griff bekommen. Da gibt es ohnehin die meisten Punkte.“

Nur maximal acht sind es im Kurzrennen, 25 sind im Hauptrennen zu gewinnen. Am Samstag wird nach dem Sprint zunächst das Qualifying für den Grand Prix absolviert (19.00 Uhr), dieser steigt dann am Sonntag (18.00 Uhr). Und Marko macht trotz des schwachen Auftakts auch der Blick gen Himmel Mut für das weitere Wochenende. „Es soll regnen, das ist ein Faktor für Max“, sagte er: „Noch ist die Schlacht nicht verloren.“

In der Tat gab Brasiliens Nationales Institut für Meteorologie am Freitag eine Warnung heraus: Ein Zyklon werde ab dem Abend aus dem Süden über Brasilien ziehen und dabei auch Sao Paulo erreichen. Dort werden Regenfälle von bis zu 60 mm pro Stunde erwartet, außerdem Wind mit Geschwindigkeiten von bis zu 100 km/h. Es sei mit Stromausfällen, umstürzenden Bäumen und Überschwemmungen zu rechnen. Die schlimmste Phase in der Gegend rund um Interlagos wird für Samstagmorgen erwartet - um 11.00 Uhr Ortszeit soll dort der Sprint stattfinden.