Formel 1: Stallorder? Piastri verrät Detail

SID 27.11.2025 • 17:14 Uhr Er habe weiterhin Chancen, Weltmeister zu werden und fungiere nicht als Helfer von Lando Norris, sagte er.

Oscar Piastri sieht sich im engen Titelrennen der Formel 1 nicht als Helfer seines Teamkollegen Lando Norris und muss diese Rolle auch nicht übernehmen.

Bei McLaren habe es eine „kurze Diskussion“ über die Einführung einer Stallorder gegeben, sagte der Australier in Katar, der in der WM wie Max Verstappen 24 Punkte weniger als Titelanwärter Norris hat: „Aber die Antwort lautet nein.“

Er sei „gleichauf mit Max, und ich habe weiterhin gute Chancen auf den Titel, wenn alles nach Plan läuft“, sagte Piastri. Der Australier hatte die WM lange angeführt, ist aber seit Anfang September nicht mehr aufs Podium gefahren.