Formel 1>

Post geht viral: Ferrari-Star gibt Verlobung bekannt

Ferrari Pilot Charles Leclerc macht seiner Freundin Alexandra Saint Mleux in Monaco einen Heiratsantrag.
Auch beim Mexiko-GP zeigte sich Charles Leclerc mit seiner Partnerin Alexandra Saint Mleux
© IMAGO/NurPhoto
SPORT1
Ferrari-Pilot Charles Leclerc hat seiner Partnerin Alexandra Saint Mleux einen Heiratsantrag gemacht und die frohe Botschaft via Instagram verkündet.

„Mr² and Mrs Leclerc“, schrieb der mehrfache Grand-Prix-Sieger zu drei Bildern, die er postete. Den funkelnden Ring präsentiert die künftige Braut im Schimmer der monegassischen Abendsonne.

Erstmals trat das Duo im Juli 2023 beim Tennisklassiker von Wimbledon gemeinsam auf. Seither ist die 21-jährige Französin regelmäßig im Fahrerlager zu Gast und feuert den Ferrari-Star an der Boxenmauer aus an.

Durch die Beziehung mit dem Formel-1-Piloten wuchs auch ihre Bekanntheit in den Sozialen Medien: von einer kaum messbaren Reichweite auf aktuell 2,9 Millionen Instagram-Abonnenten und 1,9 Millionen TikTok-Follower.

Glückwünsche von den Kollegen

Der Verlobungspost sammelte binnen 40 Minuten 1,4 Millionen Likes und mehr als 36 700 Kommentare - auch von Leclercs Formel-1-Kollegen. McLaren-Fahrer Oscar Piastri schrieb „Congrats, mate!“, Ex-Ferrari-Kollege Carlos Sainz schickte ein Emoji-Feuerwerk, Teamchefs, Mechaniker und Fans reihten sich ein.

Saint Mleux, in Frankreich geboren, lebt mittlerweile mit dem 28-jährigen Leclerc im Fürstentum. Für den Monegassen ist Monaco seit jeher Trainingsbasis und Rückzugsort - nun auch Kulisse für den nächsten großen Lebensabschnitt.

