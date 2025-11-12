Unfaire Aktion hat Folgen: Formel-1-Team bestraft Mitarbeiter

SID 12.11.2025 • 11:23 Uhr Bei der Siegerehrung in Brasilien hatte der Mitarbeiter Fans zu Pfiffen und Buhrufen gegen Lando Norris animiert.

Das Formel-1-Team Racing Bulls sanktioniert einen Mitarbeiter, weil dieser bei der Siegerehrung des Großen Preises von Brasilien das Publikum zu Pfiffen und Buhrufen gegen Lando Norris animiert hatte. Ein Video, das den Vorfall zeigt, kursiert in den Sozialen Medien. Das Schwesterteam von Red Bull teilte am Mittwoch mit, davon Kenntnis zu haben.

Das Verhalten des Mitarbeiters „spiegelt weder die Werte unseres Teams noch den Geist von VCARB (Visa Cash App Racing Bulls, d. Red) wider“, hieß es: „Die Angelegenheit wurde intern geklärt. Wir glauben daran, großartigen Rennsport zu feiern und jedem Fahrer, Team und Fan – auf und neben der Rennstrecke – Respekt zu zollen.“

Norris führt WM-Wertung an

McLaren-Pilot Norris führt die WM derzeit an, 49 Punkte Vorsprung hat der Engländer auf Max Verstappen, der im Red Bull noch um seinen fünften WM-Titel nacheinander kämpft. In Sao Paulo hatte Norris triumphiert, Verstappen fuhr trotz eines Starts in der Box auf den dritten Platz.