"Toll zu sehen": Vettel beeindruckt von "Vorbild" Norris

Sebastian Vettel sieht in McLaren-Pilot Lando Norris ein „Vorbild“ über die Formel 1 hinaus - weil der Engländer sich traue, Schwäche zu zeigen. „Ich bin von ihm beeindruckt“, sagte Vettel im Rahmen des Großen Preises von Katar beim Podcast Beyond the Grid: „Als Fahrer, aber noch mehr als Mensch. Wie mutig er sich öffnet und darüber spricht, wie es ihm geht.“

Norris kam 2019 im Alter von 19 Jahren in die Formel 1 und räumte recht früh in seiner Karriere ein, dass die weltweite Berühmtheit ihm zu schaffen machte. Der Glaube in die eigenen Fähigkeiten habe zeitweise extrem gelitten, ließ Norris wissen, erst in der starken aktuellen Saison habe er gelernt, besser mit dem Druck umzugehen.

Auch am Welttag für psychische Gesundheit wendet sich Norris regelmäßig an die Öffentlichkeit. Es sei „okay, wenn es euch mal schlecht geht“, sagte er zuletzt in einem Instagram-Video: „Alle haben ihre eigenen Kämpfe und Schwierigkeiten, egal in welcher Position sie sind. Und vertraut mir, sobald man sich öffnet und darüber spricht, fühlt man sich besser. Aber diese Hürde muss man erstmal überwinden.“