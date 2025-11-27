Formel 1: Teamorder bei McLaren? Boss wird deutlich

SID 27.11.2025 • 09:09 Uhr McLaren will den Spitzenreiter Lando Norris im Kampf mit Max Verstappen weiterhin nicht bevorzugen.

McLaren schließt trotz der zuletzt dramatischen Entwicklungen im Titelkampf der Formel 1 eine Teamorder zugunsten von Lando Norris weiterhin aus. Es gebe „keinen Grund“, die Herangehensweise zu ändern, sagte Teamchef Andrea Stella in einer McLaren-Mitteilung vor dem Rennwochenende in Katar.

Norris führt mit 24 Punkten Vorsprung auf den Teamrivalen Oscar Piastri das Klassement an, doch auch Weltmeister Max Verstappen im Red Bull liegt nach der Disqualifikation beider McLaren zuletzt in Las Vegas nur noch 24 Zähler zurück.

„Wir haben immer gesagt, dass wir es den beiden Fahrern überlassen, um ihre Chance zu kämpfen - solange die Mathematik nichts anderes sagt. Und so wird es auch in Katar sein“, sagte Stella. Beim Sprint von Katar am Samstag (15.00 Uhr), im Rennen am Sonntag (17.00 Uhr) sowie beim Saisonfinale in Abu Dhabi (7. Dezember) sind noch maximal 58 Punkte zu gewinnen.

Formel 1: Norris hat die Nase vorn

Piastri präsentiert sich seit Monaten schwächer als Norris, stand seit August nicht mehr auf dem Podest. Verstappen dagegen kam seither in großen Schritten näher und profitiert auch davon, dass beide McLaren-Piloten frei gegeneinander fahren.