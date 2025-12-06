Formel 1: Norris im Training knapp geschlagen

SID 06.12.2025 • 12:57 Uhr Das Abschlusstraining der Formel 1 lässt noch keine klare Tendenz für das Qualifying erkennen.

Die Formel 1 steuert auf ein spannendes letztes Qualifying des Jahres hin. WM-Spitzenreiter Lando Norris musste sich im dritten freien Training von Abu Dhabi knapp dem Mercedes-Piloten George Russell geschlagen geben, nur vier Tausendstelsekunden fehlten dem McLaren-Star auf die Bestzeit. Auch Weltmeister Max Verstappen hatte trotz einiger Probleme mit dem Red Bull als Dritter nicht viel Rückstand.

Wie schon am Freitag lag der Bolide des Niederländers zunächst nicht wie gewünscht. „Das Auto hüpft immer noch so sehr, dass ich meine Füße nicht auf dem Pedal halten kann“, sagte er - drehte nach einigen Anpassungen dann aber doch noch eine sehr schnelle Runde.

Showdown in der Formel 1

Oscar Piastri, neben seinem Teamkollegen Norris und Verstappen beim Saisonfinale noch mit Chancen auf den Titel, wurde nur Fünfter hinter Fernando Alonso (Aston Martin). Das Qualifying folgt am Samstagnachmittag (15.00 Uhr MEZ im LIVETICKER), am Sonntag fällt in Abu Dhabi die WM-Entscheidung.

Norris hat zwölf Punkte Vorsprung auf Verstappen, Piastri 16 Zähler Rückstand auf Norris. Aus eigener Kraft kann am Sonntag nur Norris den Titel holen, dem Engländer reicht für seinen ersten Triumph ein Platz auf dem Podest.

Verstappen und Piastri dagegen benötigen möglichst einen Sieg und zudem schwache Ergebnisse der Konkurrenz.

Hamilton beschädigt seinen Ferrari

Daher ist das Abschneiden der übrigen Topteams interessant: Zeigen sich Ferrari und Mercedes auf der Höhe und fahren um die vorderen Plätze mit, steigen die Chancen von Verstappen und Piastri, Norris doch noch abzufangen.