Das Formel-1-Reife(n)zeugnis: Abu Dhabi

Die letzten Kilometer der Saison waren noch einmal hochspannend, doch Lando Norris tat, was nötig war - und ist erstmals Formel-1-Weltmeister. Ein Blick auf den Grand Prix in Abu Dhabi, auf die zurückliegende Saison und ihre Hauptdarsteller - und auf das nächste Jahr.

LANDO NORRIS: Das Wichtigste an diesem WM-Titel? Nicht der Sieg über den vermeintlich unbezwingbaren Max Verstappen, sagt Lando Norris - sondern der gegen die eigenen Dämonen. Er habe mal wieder einige "Selbstzweifel" gehabt in der ersten Saisonhälfte mit vielen Fehlern, das ist ein Problem, das Norris schon seit dem Aufstieg in die Formel 1 begleitet. "Aber ich habe mich widerlegt, das macht mich stolz und glücklich." Denn diesen WM-Titel gab es tatsächlich nicht geschenkt. Er hatte ein schnelles Auto, aber er hatte auch einen starken Teamkollegen in Oscar Piastri. Und er musste sich eben auch mit Max Verstappen herumschlagen, der mit einem verbesserten Red Bull seit Monaten wieder der altbekannte Endgegner war. Vielleicht war es Norris' einzige Chance für lange Zeit, wer weiß, was das neue Reglement ab 2026 für McLaren bereit hält. Doch das einstige Top-Talent ist nun für immer ein Weltmeister, und das dürfte für den Rest der Karriere einiges freisetzen.

MAX VERSTAPPEN: 1456 Tage lang trug Max Verstappen die Weltmeisterkrone. Als er sie los war, wirkte er mit sich im Reinen. Der Niederländer hat der Welt in dieser Saison mal wieder gezeigt, dass er der beste Rennfahrer der Königsklasse ist, mehr sogar als in den überlegenen Jahren 2022 bis 2024. Im schwächeren Auto holte er um ein Haar den fünften Titel in Serie, dass das am Ende an zwei WM-Punkten scheiterte, tat gar nicht so sehr weh. "Ich habe das Auto manchmal gehasst und manchmal geliebt", sagt er über seinen RB21: "Es war eine Achterbahn." Und doch habe er am letzten Abend der Saison ein besseres Gefühl als ein Jahr zuvor, obwohl er damals Weltmeister war. "Wir hatten schon letztes Jahr zu kämpfen, das zog sich bis in diese Saison. Aber seit dem Sommer haben wir wieder positive Energie, und das braucht man für die Zukunft." Der fünfte Titel bleibt das Ziel.

OSCAR PIASTRI: Es ist gar nicht so einfach, Oscar Piastri eine Kampfansage zu entlocken, in Abu Dhabi gelang es aber ansatzweise. Ob es in Zukunft noch schwieriger werde gegen den McLaren-Kollegen Norris, der nun schließlich Weltmeister sei? "Er ist immer noch Lando Norris", stellte der Australier klar, "er ist ja jetzt nicht Superman." Piastri schaltete gleich in den Analytikermodus, er habe viel gelernt über sich, als Rennfahrer und als Mensch, diese Saison werde hilfreich sein. Und zweifellos ist die Zeit auf der Seite des 24-Jährigen, der in seinem ersten Jahr als Titelkandidat um nur 13 Punkte scheiterte. "Ich kann es jetzt schon kaum erwarten, eine Weltmeisterschaft mit Oscar zu feiern", sagte McLaren-CEO Zak Brown noch in Abu Dhabi: "Er hat auf jeden Fall das Zeug dazu."

LEWIS HAMILTON: Lewis Hamilton wusste mit Sicherheit, was er damit auslöst, es war ihm offensichtlich egal. Kein Wort zur neuen Saison bei Ferrari, "ich freue mich nur auf Weihnachten", sein Telefon werde er "in den Mülleimer schmeißen", sagte er. Und die Diskussionen, ob er abtreten will oder abtreten sollte, gingen weiter. Erstmals in seiner Karriere beendete Hamilton eine Saison ohne ein Grand-Prix-Podest, doch das war nicht alles: In den letzten Wochen des ersten Ferrari-Jahres wurde der Rekordweltmeister immer häufiger zum echten Hinterbänkler. "Da hat man ja keine Lust, weiter zu machen, das ist ja grausam", sagte sein einstiger Teamkollege Nico Rosberg und vermutete: "Er würde gerne aufhören, aber das kann er nicht machen." Es wirkt tatsächlich eher unwahrscheinlich, dass Lewis Hamilton auf dem Tiefpunkt seiner Karriere zurücktritt. Immerhin ist das neue Reglement auch für den bald 41-Jährigen die Chance zum Neustart.