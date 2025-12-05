Formel 1: Schumacher rät Hamilton zu drastischem Schritt

SPORT1 05.12.2025 • 13:56 Uhr Rekord-Weltmeister Lewis Hamilton erlebt in seinem ersten Jahr bei Ferrari eine Saison zum Vergessen. Laut Ralf Schumacher sollte man deswegen über einen drastischen Schritt nachdenken.

Ralf Schumacher glaubt nicht daran, dass Rekord-Weltmeister Lewis Hamilton das Ruder bei Ferrari noch herumreißen kann. Der ehemalige Formel-1-Pilot und heutige TV-Experte rät der Scuderia deshalb zu drastischen Maßnahmen und bringt einen zeitnahen Fahrerwechsel ins Spiel.

Hamilton würde im nächsten Jahr nicht mehr in den Ferrari gehören, betonte der 50-Jährige in einem Interview mit dem Online-Portal Formel1.de. „Aus meiner Sicht müsste man Oliver Bearman (Ferrari-Nachwuchspilot; Anm. d. Red.) holen, der super Leistungen bei Haas abliefert und der auch die Zukunft wird für Ferrari. Und Bearman und Leclerc wären ein super Team für 2026.“

Der Brite erlebt bei Ferrari eine Saison zum Vergessen. Zuletzt schied er bei zwei Rennen hintereinander in Las Vegas und Katar bereits im ersten Qualifying-Segment aus.

„Schnell ist er noch. Das hat er ja hier und da gezeigt, wenn das Auto passt“, sagte Schumacher. Doch im Alter von fast 41 Jahren könne Hamilton „seinen Fahrstil nicht mehr umstellen. Da sehe ich das große Risiko für nächstes Jahr“, sagte er.

Formel 1: Schumacher rät Hamilton zu Rücktritt

„Es kann natürlich passieren, dass dieses neue Konzept aus irgendeinem Grund super zu Lewis Hamilton passt“, schilderte Schumacher. Die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, halte er allerdings für sehr gering: „Und deshalb lege ich mich fest: Er wird es nicht mehr schaffen. Er kann es einfach so nicht mehr.“