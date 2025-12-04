Formel 1: Toyota wird Titelsponsor bei Haas

SID 04.12.2025 • 09:50 Uhr Die Japaner arbeiten bereits seit 2024 mit dem Rennstall zusammen, nun wird die Partnerschaft intensiviert.

Toyota wird in der kommenden Saison noch sichtbarer in der Formel 1. Ab 2026 wird der japanische Hersteller Titelsponsor des Haas-Teams, das teilten beide Seiten am Donnerstag vor dem Saisonfinale in Abu Dhabi mit.

Offiziell wird der US-Rennstall dann als TGR Haas F1 Team geführt, Toyota Gazoo Racing ist die Motorsport-Abteilung des Unternehmens. Eine technische Partnerschaft zwischen Haas und Toyota besteht bereits seit 2024.

Immer wieder Spekulationen um vollwertige F1-Rückkehr

In diesem Rahmen liefert Toyota seither „Design-, Technik- und Fertigungsdienstleistungen“, das teilte das Team damals mit. Zudem baute Haas mithilfe von Toyota ein TPC-Programm („Testing of Previous Cars“) auf, in dessen Rahmen Testfahrten mit älteren Boliden möglich sind.