Früherer Schumacher-Manager gefesselt und überfallen

SPORT1 10.12.2025 • 19:23 Uhr Großer Schock für Willi Weber: Der ehemalige Manager von Michael Schumacher ist in seinem Zuhause überfallen und brutal ausgeraubt worden. Dabei wurde der 83-Jährige verletzt.

Willi Weber, der ehemalige Manager des siebenmaligen Formel-1-Weltmeisters Michael Schumacher, ist am Dienstagabend in seiner Villa in Stuttgart überfallen, gefesselt und ausgeraubt worden. Das berichtet die Bild.

Demnach hatten die Einbrecher in Webers Haus mehrere Tresore aufgebrochen und ausgeräumt. Zum Zeitpunkt des Überfalls befanden sich neben dem 83-Jährigen noch weitere Personen im Haus. Eine von ihnen soll rund eine Stunde nach dem Überfall die Polizei alarmiert haben.

Weber selbst wurde bei der Tat verletzt. „Ich habe ein blaues Auge, die Kripo ist hier und spricht mit mir. Es geht mir beschissen. Ich bin völlig unter Schock“, wird er in einer ersten Stellungnahme zitiert.

Formel 1: Weber war lange Manager von Schumacher

Sein Anwesen liegt oberhalb des Stuttgarter Talkessels. Aus Altersgründen will Weber es schon seit Längerem verkaufen.

Mehr als 20 Jahre lang war Weber Schumachers enger Wegbegleiter und Manager. Er entdeckte den jungen Kerpener Ende der 1980er-Jahre, führte ihn 1991 in die Formel 1 und begleitete dessen kometenhaften Aufstieg bis 2010.