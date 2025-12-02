Neuer Teamkollege für Verstappen fix

SID 02.12.2025 • 16:26 Uhr Max Verstappen bekommt bei Red Bull in der kommenden Saison einen neuen Teamkollegen.

Der Franzose Isack Hadjar wird bei Red Bull neuer Teamkollege des Formel-1-Weltmeisters Max Verstappen und verdrängt Yuki Tsunoda. Dies teilte Red Bull am Dienstag mit.

Hadjar hatte als Rookie beim Schwesterteam Racing Bulls überzeugt und erhält nun das begehrte Cockpit.

Formel 1: Kein Platz mehr für Tsunoda

Für den Japaner Tsunoda ist hingegen auch bei den Racing Bulls kein Platz. An seiner Stelle wird der Engländer Arvid Lindblad aus der Formel 2 hochgezogen und neben dem Neuseeländer Liam Lawson starten, wie das Team ebenfalls am Dienstag bestätigte.

Tsunoda wird 2026 als Test- und Ersatzfahrer bei Red Bull hinter Verstappen und Hadjar agieren.

Hadjar habe „in seiner ersten Formel-1-Saison große Reife bewiesen und sich als schneller Lerner erwiesen“, sagte Red-Bull-Teamchef Laurent Mekies: „Vor allem aber hat er die enorme Geschwindigkeit demonstriert, die in diesem Sport die wichtigste Voraussetzung ist. Wir glauben, dass Isack an der Seite von Max glänzen und auf der Strecke für Furore sorgen kann.“

Hadjar: „Ein großartiger Schritt“

Für Hadjar sei es „nach all der harten Arbeit, die ich seit meinem Eintritt ins Juniorenteam geleistet habe, eine großartige Belohnung“, wird der 21-Jährige in der Mitteilung zitiert: „Ich fühle mich bereit und bin glücklich und stolz. Es ist ein großartiger Schritt. Mit den Besten zusammenzuarbeiten und von Max zu lernen, darauf freue ich mich riesig.“

Tsunoda war erst während der laufenden Saison Ende März zu Red Bull aufgestiegen und hatte Lawson verdrängt. Doch der 25-Jährige erfüllte die hohen Erwartungen nicht, Verstappen hat in dieser Saison 396 der 426 Punkte des Teams Red Bull gesammelt.

„Jeder im Motorsport wird zustimmen, dass man Yuki einfach mögen muss. Seine Persönlichkeit ist ansteckend, und er ist ein ganz besonderer Teil der Red-Bull-Familie geworden“, sagte Mekies.

Der Mexikaner Sergio Pérez hatte es von 2021 bis 2024 neben Verstappen ausgehalten. Im Gegensatz zu anderen Spitzenteams wie McLaren (Lando Norris/Oscar Piastri) oder Ferrari (Charles Leclerc/Lewis Hamilton) gibt es bei Red Bull eine ganz strikte Hierarchie.