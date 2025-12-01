McLaren „schießt sich ins Knie“: Pressestimmen zur Formel 1

SID 01.12.2025 • 08:45 Uhr Die internationale Presse kann den Mc-Laren-Patzer kaum glauben.

Ein „ungeheuerlicher Fehler“ von McLaren serviert Max Verstappen den Sieg in Katar auf dem Silbertablett, weil Lando Norris und Oscar Piastri während einer Safety-Car-Phase im Gegensatz zu allen anderen nicht in die Box fahren. Für die internationale Presse ist der Niederländer wie der Bösewicht aus einem Horrorfilm, der nicht tot zu kriegen ist.

ENGLAND

Daily Mail: „Desaster für Piastri. Gebt McLaren eine Pistole, und sie schießen sich selbst ins Knie. Verstappen jagt dank eines katastrophalen Strategiefehlers weiter den Titel. Er ist der Albtraum-Bösewicht aus Zak Browns (McLaren-Boss, d.Red.) Horrorfilmen, der sie an den Rand des Abgrunds treibt.“

The Sun: „Max Drama. Verstappen erhält einen großen Aufschwung im F1-Titelkampf, ihm wurde der Sieg auf einem Silbertablett serviert. Lando Norris bezahlt McLarens Boxenstopp-Fiasko teuer. Jetzt kommt es zum Alles-oder-nichts-Finale.“

Telegraph: „Ein strategischer Patzer von McLaren erlaubt es Max Verstappen, den Sieg zu stehlen. Für McLaren wird Verstappen nun zum Schurken aus einem Horror-Film, der nicht tot zu kriegen ist.“

Guardian: „Ein taktischer Fauxpas ebnet Verstappen den Weg. McLaren hat es irgendwie geschafft, Lando Norris und Oscar Piastri angreifbar zu machen. Dabei war Verstappen schon aus dem Titelrennen ausgestiegen. Es war ein ungeheuerlicher Fehler.“

NIEDERLANDE

Telegraaf: „Max Verstappen bleibt nach einem sensationellen Sieg in Katar im Rennen um die Meisterschaft.“

AD: „Max Verstappen darf nach einem teuren Fehler von McLaren wieder ernsthaft vom Titel träumen. Die Formel-1-Saison findet ihren ultimativen Höhepunkt im allerletzten Rennen der Saison. Bei McLaren werden sie sich laut fragen: Wie um alles in der Welt konnte es dazu kommen, dass der Titelkampf vor dem allerletzten Rennen in Abu Dhabi noch immer nicht entschieden ist?“

FRANKREICH

L’Equipe: „Verstappen, McLarens Gift: Unter dem Druck von Verstappen strauchelt McLaren beim Großen Preis von Katar erneut. Vor dem epischen Finale in Abu Dhabi am kommenden Sonntag ist der viermalige Weltmeister eindeutig die größte Bedrohung für Lando Norris, der genauso verwundbar ist wie sein Team.“

ÖSTERREICH

Kronen Zeitung: „WM-Drama pur! McLaren verpokert sich - Max gewinnt.“

SPANIEN

As: „Verstappen heizt die Weltmeisterschaft an. Die Sterne standen günstig, eine unverzichtbare Voraussetzung, aber McLaren tat mit einer katastrophalen strategischen Entscheidung den Rest.“

Marca: „Verstappen gewinnt, McLaren und Norris lösen sich auf und es kommt zum großen Finale. Alles bleibt offen für das letzte Rennen in Abu Dhabi, und das alles dank eines unvorstellbaren Fehlers von McLaren.“