Nach Abschied: Marko schießt gegen Ex-Teamchef Horner

SID 14.12.2025 • 12:27 Uhr Der Förderer von Vettel und Verstappen bezieht nach seinem Aus bei Red Bull Racing Stellung. Ex-Teamchef Christian Horner kommt dabei nicht gut weg.

Der langjährige Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko hat nach seinem verkündeten Abschied vom Formel-1-Erfolgsteam mit dem ehemaligen Teamchef Christian Horner abgerechnet. Der Trennung vom Briten sei rückblickend zu spät erfolgt. Dies habe letztlich auch den fünften WM-Titel von Ex-Weltmeister Max Verstappen verhindert. Zudem warf Marko seinem einstigen Weggefährten Horner „schmutzige Spielchen“ vor.

Horner war im Juli bei Red Bull Racing entlassen worden. „Wir mussten etwas unternehmen, weil die Leistung auf der Strecke zu wünschen übrig ließ“, sagte Marko im Gespräch mit der niederländischen Tageszeitung Telegraaf: „Hätten wir das früher getan, hätten wir dieses Jahr schneller wieder auf Kurs kommen können und Max wäre Weltmeister geworden. Davon bin ich fest überzeugt.“

Verstappen hatte in der zweiten Saisonhälfte mit starken Leistungen zur Aufholjagd auf die McLaren-Piloten Lando Norris und Oscar Piastri angesetzt. Letztlich fehlten dem Niederländer nur zwei Punkte auf den neuen Weltmeister Norris.

Das Verhältnis zwischen dem 82-jährigen Marko und Horner (52) galt schon vor der Trennung als belastet. „Die letzten Jahre mit Horner waren nicht angenehm. Es wurden schmutzige Spielchen gespielt“, sagte Marko. Im Machtkampf habe Horner letztlich die Unterstützung der thailändischen Red-Bull-Mehrheitseigner um Chalerm Yoovidhya verloren. „Wir konnten mehr und mehr beweisen, dass Horner in allen möglichen Bereichen gelogen hat. Als Chalerm das auch erkannte, änderte er seine Meinung“, sagte Horner.