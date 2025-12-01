Red Bull bedauert Kommentare über Antonelli "zutiefst"

SID 01.12.2025 • 13:34 Uhr Offizielle hatten behauptet, Antonelli hätte Lando Norris freiwillig passieren lassen. Dies sei falsch, betonte Red Bull nun.

Das Formel-1-Team Red Bull hat nach dem Großen Preis von Katar kommunikative Fehler seiner Offiziellen eingeräumt und die Folgen bedauert. Max Verstappens Renningenieur Gianpiero Lambiase und Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko hatten behauptet, Kimi Antonelli habe Verstappens WM-Rivalen Lando Norris freiwillig überholen lassen.

Dies entspreche nicht den Tatsachen und sei „klar inkorrekt“, stellte das Team am Montag in den Sozialen Medien klar: „Videomaterial zeigt, dass Antonelli kurzzeitig die Kontrolle über sein Auto verliert und Norris deshalb überholen kann.“ Wegen Lambiases und Markos Äußerungen hatte Antonelli Hasskommentare bekommen, was das Team „zutiefst bedauert“.

Norris hatte dank seines Überholmanövers zumindest noch den vierten Platz gerettet und geht nun mit zwölf Punkten Vorsprung auf Verstappen ins Finale in Abu Dhabi. Wäre er Fünfter geworden, hätte sein Polster zehn Punkte betragen.