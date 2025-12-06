Vor McLaren-Duo: Verstappen sichert sich die Pole

SID 06.12.2025 • 16:10 Uhr Der Titelkampf in der Formel 1 wird immer dramatischer. Im Qualifying schickt der viermalige Weltmeister ein Ausrufezeichen an die Konkurrenz.

Max Verstappen hat sich im letzten Qualifying des Jahres die Pole Position gesichert und damit im hochspannenden Titelkampf der Formel 1 ein Ausrufezeichen an die Konkurrenz geschickt. Der Weltmeister setzte sich am Samstag in Abu Dhabi vor seinen WM-Konkurrenten Lando Norris und Oscar Piastri durch. Damit geht der viermalige Champion aus optimaler Ausgangslage in den abschließenden Grand Prix am Sonntag (14.00 Uhr/Sky).

Im letzten Abschnitt des Qualifyings überragte Verstappen mit gleich zwei starken Runden und sicherte sich seine achte Pole des Jahres. Dennoch liegt Norris als Zweiter weiter auf Kurs WM-Titel. Der Brite hat vor dem Rennen zwölf Punkte Vorsprung auf Verstappen, Piastri 16 Zähler Rückstand auf Norris.

Aus eigener Kraft kann am Sonntag nur Norris den Titel holen, dem Engländer reicht für seinen ersten Triumph ein Platz auf dem Podest. Verstappen und Piastri dagegen benötigen möglichst einen Sieg und zudem schwache Ergebnisse der Konkurrenz.