Formel 1: "Immenses Potenzial für einen zukünftigen Star"

SID 26.01.2026 • 12:01 Uhr Das neue Audi-Team hat das erste Talent für sein Juniorenprogramm verpflichtet. Es sieht in Freddie Slater „immenses Potenzial für einen zukünftigen Star“.

Das Formel-1-Werksteam Audi hat den ersten Fahrer für sein neu aufgelegtes Junioren-Programm verpflichtet. Wie der Rennstall am Montag verkündete, schließt sich das 17 Jahre alte britische Top-Talent Freddie Slater dem Förderprogramm für Nachwuchspiloten an.

2026 wird Slater zunächst für Trident Motorsport in der Formel-3-Meisterschaft antreten.

Formel-1-Star der Zukunft? Audi bei Slater zuversichtlich

Audi bezeichnete die Verpflichtung in einer Mitteilung als „ersten konkreten Schritt in der langfristigen Strategie des Teams, zukünftige Formel-1-Stars zu entdecken und zu fördern.“ Allan McNish, bei Audi Direktor des Junioren-Programms, sieht in Slater „immenses Potenzial für einen zukünftigen Star“. Der Fahrer nannte die Aufnahme ins Audi-Programm eine „unglaubliche Ehre“.