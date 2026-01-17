Formel 1: Ferrari versetzt wichtigsten Hamilton-Mitarbeiter!

SPORT1 17.01.2026 • 09:07 Uhr Lewis Hamilton muss sich auf eine neue Stimme am Funk einstellen. Der Renningenieur des Formel-1-Superstars von Ferrari wird ersetzt.

Riccardo Adami wird in der Formel-1-Saison nicht länger als Renningenieur von Lewis Hamilton an der Ferrari-Box stehen.

Der Italiener übernimmt stattdessen die neue Position „Driver Academy and Test Previous Cars Manager“ und kümmert sich fortan um Testfahrten mit älteren Boliden für Ferraris Nachwuchsschmiede.

Damit trennen sich die Wege von Hamilton und seinem wichtigstem Funkpartner auf dem Kommandostand nach nur einem gemeinsamen Jahr.

Hamilton und Renningenieur nie auf einer Wellenlänge?

Nach einem vielversprechenden Auftakt - inklusive Sprint-Sieg in Schanghai - geriet Hamiltons Jahr ins Stocken.

Mehrere desaströse Qualifyings in Serie warfen den siebenfachen Weltmeister zurück. Öffentlich ausgestrahlte Funkpassagen legten Kommunikationsprobleme nahe, doch beide Parteien bestritten Spannungen.

„Hört euch mal andere Funkduelle an - die klingen weit schlimmer“, konterte der 41-Jährige nach dem Grand Prix von Australien. Strecken-Engineering-Chef Matteo Togninalli bestätigte in Katar: „Von außen wirkt es drastischer, als es intern ist.“

Neuer Hamilton-Mitarbeiter noch offen

In einer Mitteilung erklärte die Scuderia: „Scuderia Ferrari HP dankt Riccardo für sein Engagement an der Strecke und wünscht ihm viel Erfolg in seiner neuen Funktion.“