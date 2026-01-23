"Verzögerungen": Williams lässt Formel-1-Test in Barcelona aus

SID 23.01.2026 • 15:40 Uhr Das britische Traditionsteam wird in Spanien nicht zu sehen sein.

Das britische Traditionsteam Williams legt bereits mehrere Wochen vor dem offiziellen Beginn der neuen Formel-1-Saison einen Fehlstart hin. Wie der Rennstall am Freitag bekannt gab, wird er nicht an den am Montag beginnenden Testfahrten in Barcelona teilnehmen. Als Grund für die Absage nannte Williams „Verzögerungen“ bei der Fertigstellung des FW48.

Das Team arbeite „weiterhin daran, die maximale Leistung des Autos zu erreichen“, hieß es weiter in dem Statement. Statt der Fahrten auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya werde Williams „eine Reihe von Tests“ mit dem neuen Wagen durchführen, „um sich auf den ersten offiziellen Test in Bahrain und das erste Rennen der Saison in Melbourne vorzubereiten“.

Tests hinter verschlossenen Türen

Die Tests in der kommenden Woche auf der spanischen Strecke finden weitgehend hinter verschlossenen Türen statt. Sie geben den Teams die Gelegenheit für deutlich mehr Probekilometer als in den vergangenen Jahren, Grund ist das komplett neue technische Reglement für Autos und Antriebe. Die offizielle Lackierung des FW48 soll am 3. Februar vorgestellt werden. Vom 11. bis 13. sowie 18. bis 20. Februar folgen dann in Bahrain die offiziellen Testfahrten, bevor die neue Saison am 8. März in Australien beginnt.