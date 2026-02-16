Wichtige Entscheidung in der Formel 1

SID 16.02.2026 • 18:09 Uhr Die Rennstrecke in Barcelona bekommt ab diesem Jahr nationale Konkurrenz, behält aber trotzdem einen Platz im Kalender.

Die Formel 1 hat ihren Vertrag mit der Rennstrecke in Barcelona verlängert und wird in den kommenden Jahren damit zwei Standorte in Spanien besuchen.

Neben dem neuen Stadtkurs in Madrid, der ab 2026 dabei ist, ist die Königsklasse weiterhin auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya zu Gast - allerdings nur jedes zweite Jahr. Der neue Vertrag gilt für 2028, 2030 und 2032. In den Jahren 2027, 2029 und 2031 bekommt die Rennstrecke im belgischen Spa den Platz im Kalender.

Für die aktuelle Saison, die am 8. März in Australien beginnt, stehen Barcelona und Spa noch gemeinsam im Programm.

Die Strecke in Katalonien war 1991 entstanden, musste in den vergangenen Jahren aber um ihren Status als Formel-1-Kurs zittern. Mit der Premiere der Strecke in Madrid in diesem Jahr (13. September) verliert Barcelona bereits das Label als Großer Preis von Spanien, stattdessen wird das Rennen nun als Großer Preis von Katalonien (14. Juni) ausgetragen.

Die Organisatoren hätten zuletzt aber „ausgiebig in die Strecke investiert“, sagte Formel-1-Chef Stefano Domenicali, und sich mit diesen Modernisierungen die Vertragsverlängerung verdient.

Spa hatte gehofft, trotz der großen Konkurrenz weiterhin jährlich ein Rennen auszurichten, wird nun aber bis auf Weiteres in diese Rotation eingebunden. Die Maßnahme der wechselnden Rennen zeigt, wie umkämpft vor allem die europäischen Plätze im Kalender sind.