Formel 1: Haas verkündet Rückkehr eines alten Bekannten

David Funk 03.02.2026 • 21:06 Uhr Jack Doohan ist zurück in der Formel 1. Der Australier schließt sich zur neuen Saison Team Haas an.

Der Australier Jack Doohan wird den US-amerikanischen Rennstall Haas als Ersatzfahrer verstärken. Dies gab das Team am Dienstag offiziell bekannt.

Damit wird er hinter dem Fahrer-Duo Oliver Bearman und Esteban Ocon als dritter Pilot fungieren. Für den 23-Jährigen bedeutet die Entscheidung eine Rückkehr in die Königsklasse des Motorsports. In der Vorsaison absolvierte Doohan sieben Rennen für den französischen Rennstall Alpine.

Nach dem Grand Prix von Miami musste er allerdings seinen Fahrerplatz räumen, als er durch Franco Colapinto ersetzt wurde.

Saisonauftakt Anfang März

Ayao Komatsu, Teamchef von Haas, zeigte sich begeistert über Doohans Rückkehr: „Ich bin sehr erfreut, dass Jack unserem Team beitritt, vor allem in Anbetracht der Stärke seines Renn-Resümees und seiner Erfahrung als Formel-1-Reservefahrer.“