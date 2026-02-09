Formel 1: Team enthüllt Auto beim Super Bowl

Formel-1-Neuling Cadillac hat beim Super Bowl das neue Auto für die kommende Saison vorgestellt.
Besondere Enthüllung beim Super Bowl
Das neue US-Team präsentierte seinen Boliden während der TV-Übertragung mit einem kurzen Werbeclip. Dabei fiel auf den ersten Blick die asymmetrische schwarz-weiße Lackierung ins Auge.
Neues Formel-1-Team überrascht mit besonderer Lackierung
Die Lackierung habe das Team nach eigenen Angaben bewusst gewählt, man setze dabei auf ein „Yin-Yang-Gleichgewicht“.
Geschäftsführer Dan Towriss erklärte: „Diese Lackierung ist weit mehr als nur ein Farbschema, sie repräsentiert, wer wir sind und was wir in die Formel 1 einbringen. Jedes Detail ist bewusst gewählt: kühn, modern und unverkennbar amerikanisch – gleichzeitig werden das Erbe und die Präzision, die diesen Sport auszeichnen, respektiert.“
Formel 1: Bottas und Perez starten für Cadillac
Die Marke des US-Herstellers General Motors kommt in der am 8. März beginnenden Saison als elftes Team in die Formel 1.
Die Routiniers Valtteri Bottas (Finnland) und Sergio Perez (Mexiko) werden in den Cockpits sitzen. Zunächst werden die Boliden von Ferrari-Motoren angetrieben, ab 2029 will General Motors die Power Unit selbst bauen.
Mit Sport-Informations-Dienst (SID)