Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Formel 1
Formel 1
NEWS
FAHRERWERTUNG
TEAMWERTUNG
KALENDER
LIVETICKER
ERGEBNISSE
Formel 1>

Formel 1: Team enthüllt Auto beim Super Bowl

Besondere Enthüllung beim Super Bowl

Cadillac nutzt die ganz große Bühne, um das Geheimnis um das neue Formel-1-Auto zu lüften.
Der neue Cadillac wurde im Rahmen eines Spots beim Super Bowl enthüllt
Der neue Cadillac wurde im Rahmen eines Spots beim Super Bowl enthüllt
© Screenshot: x.com/Cadillac_F1
SPORT1
Cadillac nutzt die ganz große Bühne, um das Geheimnis um das neue Formel-1-Auto zu lüften.

Formel-1-Neuling Cadillac hat beim Super Bowl das neue Auto für die kommende Saison vorgestellt.

Das neue US-Team präsentierte seinen Boliden während der TV-Übertragung mit einem kurzen Werbeclip. Dabei fiel auf den ersten Blick die asymmetrische schwarz-weiße Lackierung ins Auge.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN

Neues Formel-1-Team überrascht mit besonderer Lackierung

Die Lackierung habe das Team nach eigenen Angaben bewusst gewählt, man setze dabei auf ein „Yin-Yang-Gleichgewicht“.

Geschäftsführer Dan Towriss erklärte: „Diese Lackierung ist weit mehr als nur ein Farbschema, sie repräsentiert, wer wir sind und was wir in die Formel 1 einbringen. Jedes Detail ist bewusst gewählt: kühn, modern und unverkennbar amerikanisch – gleichzeitig werden das Erbe und die Präzision, die diesen Sport auszeichnen, respektiert.“

Formel 1: Bottas und Perez starten für Cadillac

Die Marke des US-Herstellers General Motors kommt in der am 8. März beginnenden Saison als elftes Team in die Formel 1.

Die Routiniers Valtteri Bottas (Finnland) und Sergio Perez (Mexiko) werden in den Cockpits sitzen. Zunächst werden die Boliden von Ferrari-Motoren angetrieben, ab 2029 will General Motors die Power Unit selbst bauen.

Jetzt für den Motorsport-Newsletter anmelden und keine News mehr verpassen! Alle Infos zu Formel 1, MotoGP und mehr direkt in dein Postfach

-----

Mit Sport-Informations-Dienst (SID)

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite