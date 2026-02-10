Vor Testfahrten: Motoren-Zoff in der Formel 1

SID 10.02.2026 • 12:32 Uhr Die Rivalen glauben, dass der neue Antrieb von Mercedes illegal sein könnte - Teamchef Toto Wolff widerspricht energisch.

Toto Wolff hatte im neuen Motoren-Zoff der Formel 1 einen guten Tipp für die Konkurrenten parat. „Da gibt es geheime Treffen, dann werden Briefe gesendet. Ich sage nur: Macht einfach Eure Arbeit“, sagte der Mercedes-Teamchef in Richtung all der „Nörgler“, die die neue Antriebseinheit im W17 offenbar für illegal halten. „Vielleicht suchen sie nach Ausreden“, hatte Wolff zuletzt erklärt und klargestellt: Der Mercedes-Antrieb für die neue Saison sei zu „100 Prozent legal“.

Der Kampf um den Titel von Lando Norris (McLaren) hat noch gar nicht begonnen, doch vor den anstehenden Testfahrten in Bahrain (11. bis 13. sowie 18. bis 20. Februar) befinden sich die Gemüter schon auf 180. Auslöser ist das völlig neue Reglement, das ab diesem Jahr gilt: Die technischen Vorschriften für die Antriebseinheiten und die Chassis haben sich grundlegend geändert. Und die Rivalen glauben, dass Mercedes einen Trick gefunden haben könnte, um mehr PS aus dem Verbrennungsmotor herauszukitzeln. Konkret geht es um das Verdichtungsverhältnis, der Grenzwert von 16:1 darf nicht überschritten werden.

Motoren-Debatte beschäftigt Formel 1

„Man muss nicht immer verstehen, was die Mitbewerber machen“, sagte Wolff, er persönlich habe keine Lust auf diese Spielchen: „Wir konzentrieren uns nicht darauf, was die anderen machen und uns ständig zu beklagen, sondern wir versuchen, das Bestmögliche aus unserem Paket zu machen.“

Auch McLaren-Chef Zak Brown, dessen Fahrer Norris und Oscar Piastri mit Mercedes-Motoren unterwegs sind, bleibt cool. Natürlich sei es der „Job“ der Herausforderer, „aus jedem vermeintlichen Vorteil eine Story zu machen“, sagte er: „Die Realität ist jedoch: Der Motor ist völlig regelkonform und hat alle Tests bestanden.“ Bei den ersten Tests unter Ausschluss der Öffentlichkeit zuletzt in Barcelona hatte sich der neue Mercedes stark und zuverlässig präsentiert.