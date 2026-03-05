Formel 1: Hamilton kündigt nächsten Film an - "Arbeiten am Drehbuch"

SID 05.03.2026 • 07:45 Uhr Lewis Hamilton wirkt beim Formel-1-Film mit Brad Pitt als Co-Produzent mit. Nun ist eine Fortsetzung in Planung.

Nach dem Erfolg des Formel-1-Films mit Brad Pitt nimmt bereits die Fortsetzung Gestalt an: Dies hat Lewis Hamilton nun angekündigt. „Ja, wir arbeiten bereits am ersten Drehbuch“, sagte der Rekordweltmeister, der als Co-Produzent am ersten Teil mitwirkte, der Ende des Monats sogar bei den Oscars eine Rolle spielt.

Mit Produzent Jerry Bruckheimer und Regisseur Joseph Kosinski habe es ein „erstes Meeting Ende des vergangenen Jahres gegeben, wir haben über verschiedene Ideen gesprochen, über unterschiedliche Richtungen, in die wir mit dem Drehbuch gehen könnten. Es ist wirklich aufregend“, so Hamilton.

Teil eins kam im vergangenen Sommer in die Kinos, bei den Oscars am 15. März ist das Actiondrama nun in drei Kategorien nominiert, unter anderem als Bester Film. Hamilton weiß allerdings um die Tücken einer Fortsetzung. „Die sind ja oft nicht unbedingt großartig“, sagte er: „Wir werden uns Zeit nehmen und sicherstellen, dass wir es genau so hinbekommen, wie es sein muss.“

Formel 1: Hamilton will nicht vor die Kamera

Eine eigene Rolle im Film strebt der Engländer aber weiterhin nicht an. „Ich habe nicht den großen Drang, vor der Kamera zu stehen, es gab tatsächlich ein paar Gelegenheiten dazu“, sagte er: „Ich bewundere Schauspieler wirklich, und ich weiß nicht, ob ich darin besonders gut wäre.“