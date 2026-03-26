Bortoleto: Audi-Abschied von Wheatley keine "Überraschung"

SID 26.03.2026 • 07:34 Uhr Der Teamkollege von Nico Hülkenberg spricht über den plötzlichen Abschied des Briten - und freut sich auf die Zusammenarbeit mit dessen Nachfolger.

Für Audi-Pilot Gabriel Bortoleto kam der plötzlich Abschied von Teamchef Jonathan Wheatley nicht aus heiterem Himmel. „Ich würde nicht sagen, dass es eine Überraschung ist“, sagte der Teamkollege des deutschen Formel-1-Fahrers Nico Hülkenberg am Donnerstag in Suzuka: „Ich glaube, er konnte sich nicht voll und ganz auf das Projekt einlassen, weil er private Angelegenheiten hatte, die er öffentlich gemacht hat. Und wenn man private Dinge zu regeln hat, hat das Vorrang.“

In der vergangenen Woche hatten die Ingolstädter den Abgang von Wheatley, der erst im April 2025 zum Team gestoßen war, „aus persönlichen Gründen“ bekannt gegeben. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge zieht es den Briten zu Aston Martin. „Er hat dafür gesorgt, dass sich alle wohlfühlten, und wir haben uns in vielen Bereichen verbessert“, sagte der Brasilianer Bortoleto: „Ich glaube, er hat eine positive Stimmung in das Team gebracht.“

Was auch immer Wheatley letztes Jahr geleistet habe, „was auch immer er dieses Jahr geleistet hat – es hängt nicht von einer einzelnen Person ab“, sagte Bortoleto, der mit seinem neunten Platz zum Auftakt in Australien die ersten WM-Punkte für das Team geholt hatte: „Ich würde sagen, es wird sich in diese Richtung weiterentwickeln.“

Die freie Position beim Werksteam, das zur Saison 2026 aus dem Sauber-Rennstall hervorgegangen war, übernimmt nun der Italiener Mattia Binotto, der weiterhin auch Leiter des Formel-1-Projekts bleibt. „Es ist, wie es ist, aber wir blicken nach vorne, und ich bin froh, dass Mattia uns in die richtige Richtung führt“, sagte Bortoleto: „Mattia übernimmt die Leitung vollständig und trägt die volle Verantwortung. Er ist jemand, dem ich voll und ganz vertraue und der mir die Chance gegeben hat, in der Formel 1 zu fahren.“