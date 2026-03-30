Mega-Sieg! Antonelli schreibt F1-Geschichte – geht Verstappen?

SID 30.03.2026 • 07:21 Uhr Kimi Antonelli feiert seinen zweiten Saisonsieg - doch andere Themen überschatten den Triumph des Italieners.

Kimi Antonelli feiert in Suzuka seinen zweiten Saisonsieg und ist nun der jüngste WM-Führende in der Geschichte der Formel 1. Doch der Triumph des Italieners wird von einer Sicherheitsdebatte und dem möglichen Abschied von Max Verstappen überschattet. Die Erkenntnisse aus Japan:

Antonelli jüngster WM-Leader

GESCHICHTE: Toto Wolff hatte nach dem Grand Prix von Japan ein Hühnchen mit seinem Shootingstar zu rupfen. „Da müssen wir in die Fahrschule“, scherzte der Mercedes-Teamchef über den wieder einmal verpatzten Start von Kimi Antonelli. Doch weil der Italiener an diesem Tag das „Glück des Tüchtigen“ hatte und dank einer Safety-Car-Phase nach vorne gespült wurde, fiel das nicht mehr ins Gewicht. Durch seinen zweiten Saisonsieg stieg der Italiener zum jüngsten WM-Führenden in der langen Historie der Formel 1 auf, mit einem Vorsprung von neun Zählern auf George Russell im zweiten Silberpfeil geht Antonelli in die kriegsbedingte längere Pause. „Kimissimo!“, jubelte die Gazzetta dello Sport.

Sicherheitsdebatte nach Bearman-Crash

SICHERHEITSDEBATTE: Carlos Sainz war stinksauer. „Wir haben schon lange davor gewarnt, dass so etwas passieren könnte“, sagte der Spanier – und forderte Veränderungen: „Ich hoffe sehr, dass wir für Miami eine bessere Lösung finden werden.“ Grund für den Unmut des Williams-Fahrers war der heftige Abflug von Oliver Bearman. Deutlich schneller als sein Vordermann Franco Colapinto unterwegs, konnte der Engländer nur noch ausweichen, kam dabei auf das Gras und krachte in die Streckenbegrenzung. „Stellen Sie sich nun vor, Sie fahren in Baku, Singapur oder Las Vegas“, sagte Sainz, wo solche „Unfälle direkt neben den Mauern“ stattfinden würden. Aufgrund der Hybridmotoren mit hohem Energieanteil sind die Fahrer auf der Strecke teilweise mit drastisch unterschiedlichen Geschwindigkeiten unterwegs, das sorgt immer wieder für gefährliche Momente. Immerhin: Der Automobil-Weltverband FIA kündigte eine „strukturierte Überprüfung“ an.

Verstappen denkt an Formel-1-Aus

ZUKUNFT: Auch Max Verstappen findet die neue Formel 1 schrecklich, nannte diese einen „Witz“. Nach seinem enttäuschenden achten Platz erreichte sein Frust einen neuen Höhepunkt. Er habe „keinen Spaß mehr an der ganzen Sache“, motzte der Niederländer bei BBC Radio 5 Live und schloss einen baldigen Abschied aus der Königsklasse nicht aus. „Lohnt es sich? Oder genieße ich es mehr, zu Hause bei meiner Familie zu sein, meine Freunde öfter zu sehen, wenn man keinen Spaß am Sport hat?“, fragte der viermalige Weltmeister. Sein schwacher Red Bull spiele dabei keine Rolle. Er könne „problemlos akzeptieren, auf Platz sieben oder acht zu stehen, wo ich gerade bin“, sagte Verstappen: „Ich habe in der Formel 1 nicht nur gewonnen. Aber wenn man auf Platz sieben oder acht liegt und nicht die ganze Formel dahinter genießt, fühlt sich das für einen Rennfahrer nicht natürlich an.“

Hülkenberg wartet weiter auf Punkte